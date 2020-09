Continua l’appuntamento con Alexandra su Giallo, il crime francese con protagonista la figlia di Gerard Depardieu, Julie. La storia segue le indagini di un brillante medico legale di nome Alexandra Ehle (il titolo originale della serie) che lavora presso l’Istituto forense di Bordeaux. Fantasiosa e spirito libero, la donna si dedica completamente a quella che considera la sua missione: restituire ai morti la loro dignità e il loro aspetto umano, e rendere loro giustizia. Quindi preferisce svolgere il proprio lavoro da sola, nonostante gli inviti a collaborare da parte del comandante della polizia Antoine Doisneau. Invece, il medico prova un piacere sfacciato ad essere un passo avanti a lui e al suo team.

Stasera, 23 settembre, andrà in onda il secondo e ultimo episodio che compone la prima stagione. La serie segue il format adottato già da Sherlock e Il Commissario Montalbano: infatti si compone di brevi stagioni composte da 2-3 episodi (o film tv) dalla durata di 90 minuti.

Stasera andrà in onda il finale di Alexandra su Giallo, l’episodio 1×02 dal titolo Il volo dell’angelo. Ecco la sinossi:

Una coppia cammina sul ponte Jacques-Chaban-Delmas a Bordeaux. Lui è un rinomato neurochirurgo e sua moglie è una mamma casalinga. Ma quel giorno il dottore non sembra essere star bene. All’improvviso, afferma di voler volare via, così si getta nel vuoto, sotto gli occhi della moglie inorridita. Alexandra Ehle esegue un’autopsia. Scopre che la vittima è stata avvelenata con la datura, erba nota per le sue proprietà narcotiche, sedative ed allucinogene. Allo stesso tempo, Antoine Doisneau è oggetto di una denuncia da parte dell’IGPN per aver prestato alla sorella la tessera della polizia.

La protagonista è interpretata da Julie Depardieu, figlia dell’attore francese Gerard Depardieu. Nel cast anche Bernard Yerlès nei panni di Antoine Doisneau, comandante della polizia; Xavier Guelfi è Théo Durrel, assistente tanatologo; Sara Martins è Diane Dombres, odontoiatra e capo del servizio medico-legale; Sophie Le Tellier è Ludivine Moret, entomologa del dipartimento; Emilie Lehuraux è Iggy Bevilacqua; Laurent Maurel è Joël Baupin; Andréa Ferréol è Laurette Doisneau; Philippe Cailier è Roméo Charron (appare solo nel primo episodio; e Quentin Baillot nel ruolo di Louis Pincé.

La serie è stata rinnovata per una seconda stagione attualmente in onda in Francia. Prossimamente sarà disponibile anche in Italia.

L’appuntamento con Alexandra su Giallo è alle 21:00.