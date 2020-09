10 novembre 2020. E’ questo il giorno scelto dai ragazzi di Bungie per arricchire ancora una volta l’esperienza del loro Destiny 2 con l’ennesimo DLC a pagamento su un po’ tutte le piattaforme di riferimento – PS4, Xbox One, PC, Google Stadia e addirittura le console next-gen di Sony e Microsoft, quindi PS5 e Xbox Series X. L’espansione, come molti di voi già sapranno, porta il nome di Oltre la Luce, e permetterà a tutti i Guardiani di poter esplorare una nuova mappa: Europa, luna gioviana caratterizzata da affascinanti distese ghiacciate. La stessa ambientazione che, tra punti di interesse mai visti e tante attività da portare a termine, è pure protagonista di un nuovo trailer rilasciato dalla software house americana, visibile poco più in basso in questo stesso articolo.

E se è vero che l’eccitazione di Titani, Cacciatori e Stregoni per il lancio di Destiny 2 Oltre la Luce è fisiologicamente alle stelle, Bungie ha ben pensato di affiancare al filmato tutta una serie di interessanti informazioni sulla nuova area esplorabile, reperibili direttamente sulle pagine del sito ufficiale della produzione. Come dicevamo, Europa è un pianeta ghiacciato che custodisce pericolosi segreti legati all’Oscurità. Qui vive Eramis, nuova minaccia che i Guardiani saranno chiamati inevitabilmente ad affrontare unendo le forze, mentre sappiamo che sulla mappa sono presenti anche luoghi che nascondono tecnologia dell’Età dell’Oro – e che molto probabilmente andremo ad esplorare nella storia principale di Oltre la Luce.

In Destiny 2, Europa presenterà diversi luoghi di interesse, proprio come si addice ad una’area di pattuglia:

Rovine del Vespro: un tempo casa di migliaia di colonizzatori, ora è tutto ciò che resta della colonia di Clovis Bray

Sempre sul sito ufficiale di Destiny 2 Oltre la Luce è possibile visualizzare una mappa interattiva di Europa, così da familiarizzare prima del tempo con la location in attesa del 10 novembre.