Le cose si mettono davvero bene per gli ASUS Zenfone 7 e Zenfone 7 Pro, entrambi al momento equipaggiati con Android 10, anche se ancora per poco. Di recente, infatti, è stata offerta ai proprietari dei top di gamma la possibilità di provare in anteprima la beta di Android 11, l’ultima major-release dell’OS mobile del colosso di Mountain View, nonostante l’esperienza utente non possa essere garantita per i motivi che voi tutti immaginerete.

Come riportato su ‘zentalk.asus.com‘, il produttore taiwanese ha disattivato appositamente i pagamenti digitali tramite Google Pay o altre applicazioni similari, proprio per ragioni di sicurezza. Nemmeno Netflix può essere scaricato dal Play Store. Si tratta, tuttavia, di operazioni che contribuiranno all’isolamento di particolari malfunzionamenti, che verranno poi prontamente corretti dalla casa madre. Sarà possibile candidarsi per entrare a far parte del programma beta da oggi 23 settembre fino al 5 ottobre. Richiedere l’iscrizione è molto facile: non dovrete fare altro che seguire, direttamente dal vostro ASUS Zenfone 7 e Zenfone 7 Pro, il percorso ‘Impostazioni > Sistema > Aggiornamento del sistema‘, e da lì cliccare sull’icona a forma di ingranaggio che comparirà in alto a destra, per poi individuare la voce ‘Enroll in Beta Test Program‘.

Tenete a mente che il tasto comparirà solo se il dispositivo in vostro possesso risulterà aggiornato alla versione 29.12.18. Una volta inviata la candidatura verrete a conoscenza dell’esito a mezzo email. Questo è quanto dovete, al momento, sapere sulla beta di Android 11 destinata agli ASUS Zenfone 7 e Zenfone 7 Pro, che rappresenta, di fatto, un primo passo importante verso il rilascio finale dell’ultima major-release dell’OS mobile di Google. Come avrete di certo capito anche voi senza la beta non ci sarebbe potuta essere la versione definitiva di Android 11, un aggiornamento che un po’ tutti i proprietari di smartphone equipaggiati col robottino verde stanno attendendo.