Sono sempre più utilizzati gli smartphone gaming, che, proprio in virtù dell’intensità con cui vengono utilizzati, hanno bisogno di batterie capaci di reggere il colpo: gli ASUS Zenfone 7 ed il ROG Phone 3 riescono perfettamente a tenere botta grazie ad un piccolo aiuto integrato a livello del sistema di ricarica. Come si legge su ‘XDA Developers‘, la soluzione sta in un limite teorico di carica alla percentuale dell’80 o 90%, a partire da cui il dispositivo procede ad assorbire il quantitativo di energia rimanente dall’alimentatore piuttosto che dalla batteria, in modo che essa venga caricata più continuativamente.

Una funzione che raggira l’esigenza di dover stare sempre a ricaricare l’ASUS Zenfone 7 o il ROG Phone 3 durante le più intense sessioni di gioco, ma che aiuta anche a dissipare meglio il calore nel suo complesso, estendendo di fatto la durata del device e dell’alimentatore. La feature è stata integrata, come già ribadito sopra, a bordo degli ultimi top di gamma del colosso taiwanese, ovvero quelli equipaggiati con la ZenUI 7, compresi gli ASUS Zenfone 7 e ROG Phone 3, e quindi si suppone lo stesso destino toccherà anche ai prossimi dispositivi dell’azienda. La funzione può essere attivata all’interno del menu impostazioni, scorgendo la sezione ‘Batteria‘ e poi individuando la voce ‘Battery Care‘.

Come potete vedere trattasi di un innesco abbastanza semplice, che dubitiamo qualcuno troverà di difficile attivazione. Gli ASUS Zenfone 7 e ROG Phone 3, una volta abilitata la funzione, faranno tutto da soli: voi non dovrete fare altro che lanciarvi nelle sessioni di gioco che più vi piacciono e non preoccuparvi d’altro (la batteria dovrebbe tenere bene, o comunque meglio di quanto non avrebbe fato senza questo particolare accorgimento studiato dal colosso taiwanese per i suoi nuovi top di gamma). Se vi fa piacere, lasciate un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.