Potrebbe essere questa la scheda tecnica di ASUS Zenfone 7

Non passa giorno in cui non vi parliamo dell’ASUS Zenfone 7, la cui presentazione resta fissata per il 26 agosto. Il prossimo top di gamma del brand taiwanese si è reso oggi protagonista di nuovi rumors che, questa volta, riguardano principalmente la scheda tecnica del prodotto. Come riportato da ‘91mobiles‘, la versione Pro dell’ASUS Zenfone 7 viene identificata dal codice ‘ASUS_I002D‘, ed è spinto dal processore Snapdragon 865+ (a differenza del modello base, che utilizzerà probabilmente lo Snapdragon 865 liscio).

La velocità di clock è di 3,09GHz: il device, passato su Geekbench, ha anche esibito il quantitativo di RAM inclusa nel pacchetto, pari a 8GB, in accoppiata a 256GB di memoria interna nella versione più avanzata. L’ASUS Zenfone 7, invece, includerà 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. La confezione di vendita del modello base, identificato con il codice ‘ZS670KS‘, evidenzia la presenza di uno schermo da 6.67 pollici con risoluzione FHD+, 6/8GB di RAM, 128GB di memoria interna, supporto al 5G, dual SIM, processore Snapdragon 865, tripla fotocamera posteriore da 64 + 12 + 8MP, peraltrorotante, ossia in grado di catturare anche autoscatti (potete ammirarne le foto in questo articolo, dove abbiamo provveduto ad allegarne qualcuna per soddisfare la vostra curiosità).

Roland Quandt aveva altresì puntualizzato circa le specifiche tecniche, così come il prezzo di vendita del prossimo flagship: il modello base con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, equipaggiato con il processore Snapdragon 865 e batteria da 5000mAh (uguale per entrambi i dispositivi) dovrebbe costare 499 euro, mentre 549 euro l’ASUS Zenfone 7 Pro (8GB di RAM e 256GB di memoria interna), spinto dal processore Snapdragon 865+. Al momento non sono emerse altre indiscrezioni, ma non mancheremo di comunicarvi tutto quanto sarà non appena ce ne sarà la possibilità. Se nel frattempo avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.