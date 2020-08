In foto il comparto fotografico di ASUS Zenfone 7 con triplo sensore

L’ASUS Zenfone 7 è stato immortalato in alcune foto che ci mostrano come dovrebbe essere il dispositivo all’interno della sua confezione di vendita (parliamo al condizionale in quanto, fino alla presentazione del prossimo 26 agosto, non c’è certezza di quanto ci aspetta). Stando alle immagini condivise da ‘Slashleaks‘, l’ASUS Zenfone 7 dispone di una tripla fotocamera rotante che gli utenti potranno sfruttare anche per catturare i loro autoscatti. Il sistema consentirà al produttore di innestare uno schermo in grado di occupare quasi tutta la superficie frontale del dispositivo.

L’ASUS Zenfone 7 dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 865 (6GB di RAM e 128GB di storage interno), montare uno schermo da 6.4 pollici prodotto da BOE con risoluzione FullHD+ ed un lettore di impronte digitali integrato al di sotto del pannello. Il sensore fotografico principale corrisponde ad un Sony IMX686 da 64MP, accompagnato da un grandangolare da 12MP (SonyIMX363) e da un sensore ToF; non manca nememno il supporto per l’espandibilità di memoria tramite microSD. L’ASUS Zenfone 7 Pro, invece, dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 865+, con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (vi abbiamo raccontato in questo articolo delle differenze che dovrebbero sussistere tra i due modelli).

Adesso potete farvi un’idea un po’ meno approssimativa di quello che sarà il design del prossimo top di gamma taiwanese, a partire dalla fotocamera rotante che ha reso celebre la precedente linea degli ASUS Zenfone 6. Speriamo solo che il prezzo di partenza si mantenga il più basso possibile, per poter degnamente offrire un’alternativa agli altri top di gamma che popolano la scena attuale del mercato degli smartphone (tutt’altro che economici, e molto spesso con cartellini al di sopra dei 1000 euro). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.