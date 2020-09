Quanti attendevano con una certa curiosità Asus ZenFone 7 e la variante Asus ZenFone 7 Pro, saranno felici di sapere che la nuova linea di smartphone top di gamma di quest’anno va a debuttare proprio oggi, 1 settembre 2020, sul territorio italiano. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, è quindi possibile già portarsi a casa un device della compagnia taiwanese, ultimo arrivato di un’offerta mobile che comprende anche l’interessante ROG Phone 3.

Fiondandovi sullo shop online di Asus, avrete modo di acquistare sia la versione “liscia” che l’ASUS ZenFone 7 Pro. Il prezzo di partenza è fissato a 699 euro per il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Per il modello Pro con 8 GB di RAM e 256 GB di storage dovrete invece sborsare 100 euro in più – vale a dire 799 euro. A spiccare tra le principali caratteristiche dei due dispositivi c’è prima di tutto lo schermo: si tratta di un display da 6,67 pollici AMOLED NanoEdge con refresh rate a 90 Hz, supporto all’HDR10+, tempo di risposta di 1ms, luminosità massima di 700 nit e touch sampling rate di 200 Hz. Passando alla batteria, entrambi i nuovi ZenFone ne mettono sul piatto una da 5000 mAh, con ricarica da 30w.

A differenziare i due modelli di Asus ZenFone 7 è, come prevedibile, il processore. Entrambe le varianti dello smartphone asiatico montano un Qualcomm Snapdragon 865 Plus, potenziato su Pro fino a 3,1 Ghz. Spostandoci sul comparto fotografico, sappiamo che i device offrono una tripla flip camera con sensore principale da 64 MP, il tutto arricchito da un obiettivo ultrawide da 12 MP ed un teleobiettivo con zoom ottico 3x. Le dimensioni del dispositivo sono pari a 165,08 x 77,28 x 9,6 mm, per un peso totale di 230 grammi. I colori disponibili sono due: Aurora Black e Pastel White. Non mancano 5G, triplo slot (due SIM + microSD), Android 10 con personalizzazione ZenUI 7, NFC, Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6. Cosa ne dite, potrebbe fare per voi?