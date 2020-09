Elettra Lamborghini sta male, e a pochi giorni dal suo matrimonio con Afrojack. L’artista di Pem Pem ha rivelato di non sentirsi per niente bene, a causa di un forte dolore ai reni per il quale ha dovuto trascorrere un po’ di tempo a letto. Il racconto è avvenuto nelle ultime Stories pubblicate su Instagram, nel quale ha anche rassicurato i fan sulle sue attuali condizioni che sarebbero in miglioramento.

Dice Elettra Lamborghini:

“Come iniziare una giornata di m***a. Trucco e parrucco per registrare, ma sto male e sto tornando a casa. Previsioni della giornata: stare a letto. Mi mancava solo questa mannaggia…”.

Poche ore dopo, ha precisato di sentirsi molto meglio, sottolineando di non avere sintomi legati al Covid per evitare che circolassero voci infondate: “Non è febbre prima che si inventino cose, è il mio solito problema ai reni e stranamente dopo mesi mi è tornato. Pensavo fosse solo un brutto ricordo e che fossi invincibile e invece… è un dolore inspiegabile, l’unico che mi porta a non riuscire a fare assolutamente niente e a non muovermi tutto il giorno”.

Nonostante questi piccoli problemi transitori, Elettra Lamborghini sta continuando a seguire i preparativi del matrimonio che si terrà il 26 settembre prossimo. L’evento è blindatissimo, con le damigelle che indosseranno dei vestiti di cui non si sa ancora niente se non che “stanno molto bene”.

Tutti gli invitati del matrimonio di Elettra Lamborghini saranno sottoposti a tampone, mentre non si potrà riprendere la cerimonia poiché l’evento sarà blindato e sarà bandito l’uso dei cellulare per riprese foto e video. Ogni cellulare sarà dotato di un bollino in grado di oscurare la fotocamera, in modo che non ci siano riprese.

Le immagini in diretta della cerimonia saranno trasmesse in diretta durante la trasmissione Verissimo, con la conduzione di Silvia Toffanin.