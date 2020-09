Ci sono ancora enormi dubbi tra gli utenti Huawei, in particolare per coloro che si ritrovano con uno smartphone acquistato prima del 2020, a proposito della compatibilità coi servizi Google. Soprattutto sui social, infatti, ha preso piede la voce secondo cui il produttore cinese potrebbe rimuoverli anche sui vecchi device, allineandoli in questo modo ai vari P40. I primi, a conti fatti, che hanno risentito del ban USA. E dei problemi diplomatici tra il produttore e Trump.

La possibile disattivazione dei servizi Google su vecchi Huawei: arriva una risposta decisa

Questione che in parte abbiamo affrontato nelle scorse settimane, concentrandoci però sull’argomento degli aggiornamenti software. Ebbene, rumors mai verificati affermano che le questioni tra Huawei e gli Stati Uniti possano avere incidenza addirittura sui modelli che sono sul mercato da diversi anni. Voce che, come potrete notare con il nostro approfondimento di oggi 22 settembre, è stata prontamente smentita dalla divisione italiana. Qui di seguito, infatti, troverete una presa di posizione molto chiara sull’argomento:

“Ciao, grazie per il tuo messaggio. Non vi è alcun impatto sui dispositivi esistenti. Ti confermiamo che continueremo a condividere aggiornamenti software e sicurezza sui nostri dispositivi, come abbiamo sempre fatto. Se hai domande non esitare a contattarci tramite messaggio privato“.

Messaggio estremamente importante questo, che chiude in modo definitivo un capitolo sul quale si è discusso tanto e che ancora oggi crea apprensione tra coloro che utilizzano dispositivi Huawei non di ultimo grido. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori novità in futuro su un argomento così delicato, anche se allo stato attuale i device che sono stati venduti prima del 2020 sembrano onestamente intoccabili. Senza contare il fatto che in futuro alcune fratture diplomatiche potrebbero essere sanate, soprattutto in caso di sconfitta per Trump con le presidenziali negli Stati Uniti.