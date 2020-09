Achille Lauro presenta il video di Maleducata ed è una nuova provocazione dopo i travestimenti sfoggiati sul palco del Festival di Sanremo. La clip ufficiale è disponibile a cominciare dalle 14 del 22 settembre, a qualche giorno dall’uscita ufficiale del singolo.

La clip richiama le tematiche espresse nel testo di Maleducata, che è anche diventata la colonna sonora di Baby 3. Achille Lauro è il protagonista di tutte le trasgressioni di cui si testimonia nel brano che ha inserito nella versione estesa di 1969 – Achille Idol Rebirth.

L’annuncio del ritorno in radio era stato dato qualche settimana prima della partenza di Baby 3, al via su Netflix, di cui è la colonna sonora. Il singolo è stato definito come un brano soft porno e segna anche un ritorno al punk-rock, il genere che aveva segnato il suo debutto.

Continua così il 2020 di Achille lauro, partito con la sua partecipazione al Festival di Sanremo in Me Ne Frego. La sua ultima presenza sul palco del Festival di Sanremo si è caratterizzata per i tanti travestimenti che ha sfoggiato all’Ariston, a cominciare dalla trasposizione di San Francesco e continuando con David Bowie e la Marchesa Casati Stampa.

Le sue scelte non sono state esenti da critiche, soprattutto nel corso della prima serata in cui aveva deciso di sfoggiare una tutina glam che ha rappresentato la rinuncia a tutte le ricchezze, così come racconta la storia di San Francesco.

Subito dopo il Festival di Sanremo, Achille Lauro ha firmato il suo primo contratto con Warner Music, diventando anche il direttore artistico della divisione Elektra Records. Il primo album rilasciato con la nuova etichetta è 1990, mentre il primo singolo era stato 16 Marzo, rilasciato in pieno lockdown. A 16 Marzo ha fatto seguire Bam Bam Twist, che ha inserito nella versione estesa di 1969. L’album uscirà il 25 settembre prossimo dopo il rilascio di Maleducata.