Sta per partire il viaggio lungo i volti della mostra fotografica The People I Like di Giovanni Gastel. Il fotografo ha catturato 200 ritratti da esporre presso il MAXXI di Roma, in via Guido Reni, in prima assoluta sotto la supervisione di Uberto Frigerio.

Lo stesso Gastel definisce quegli scatti un “ritratto dell’anima” e spiega che quei volti raccontano il suo mondo, gli hanno insegnato qualcosa fino a toccargli l’anima – appunto – che “non segue alcuno schema definito”, essendo un’entità indipendente. Il risultato è un progetto in cui viene fuori l’autenticità degli sguardi e dei sorrisi.

I duecento ritratti dell’esposizione The People I Like di Giovanni Gastel raccolgono i volti di attori, artisti, politici, attrici, modelle e modelli, ma anche cuochi e operatori del settore. Tra questi troviamo Tiziano Ferro, Zucchero, Pino Daniele, Vasco Rossi, Barack Obama, Antonello Venditti, Bebe Vio, Monica Bellucci, Luciana Littizzetto ma anche Marco Pannella e Fiorello.

L’esposizione avrà luogo dal 15 settembre al 22 novembre 2020. Il prezzo del biglietto intero è pari a euro 11,50. I biglietti sono disponibili sul circuito VivaTicket con le seguenti soluzioni:

Dal 15 settembre al 1° ottobre: possibilità di biglietto combinato Museo + Gastel. The people I like in loco, con un’integrazione di soli 2 €, mostrando il titolo d’ingresso al museo presso la biglietteria Dal 2 ottobre al 22 novembre: possibilità di biglietto combinato Museo + Gastel. The people I like in loco – 15€ intero/12€ ridotto – mostrando il titolo d’ingresso al museo presso la biglietteria

L’acquisto è disponibile presso il circuito VivaTicket e nei punti vendita autorizzati. Sono disponibili, inoltre, le prenotazioni last minute salvo disponibilità per via della capienza e nel rispetto delle normative di sicurezza anti COVID.

La missione del famoso fotografo è elevare il ritratto fotografico ad opera d’arte dell’anima, ma soprattutto si tratta di un excursus lungo i suoi 40 anni di attività attraverso i personaggi che lo hanno maggiormente conquistato. A proposito della sua arte, inoltre, Gastel racconta che una foto immortala quel momento in cui due anime si incontrano, per questo parla della fotografia come una necessità e non come un lavoro.

Assistere all’esposizione fotografica The People I Like di Giovanni Gastel significa conoscere la parte più intima della sua esperienza e della sua passione.