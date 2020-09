L’uscita di Succession 3 è ormai certa nel tardo 2021. Reduce dalla vittoria agli Emmy 2020, la serie HBO di Jesse Armstrong doveva debuttare quest’anno con la terza stagione, ma la pandemia di Covid-19 ha stravolto i piani di tutti.

Le riprese erano previste per marzo 2020, ma stando a quanto dichiarato da Jeremy Strong (miglior attore protagonista in una serie drammatica agli Emmy) potrebbero slittare tra novembre e dicembre. Brian Cox aveva invece dichiarato che la produzione sta pensando di tornare sul set per Natale. Per l’attore, interprete del patriarca Logan Roy nella serie HBO, la sicurezza sta al primo posto.

In ogni caso, i fan resteranno soddisfatti dalla lunga l’attesa: Brian Cox è infatti l’unico membro del cast a conoscere la trama di Succesion 3 e assicura che ci saranno scintille. Durante una roundtable, ospitata da Entertainment Canada, dopo le sue dichiarazioni, ha raccontato che gli altri attori, evidente all’oscuro di tutto, erano in stato di shock e volevano saperne di più. Imitando il perfido Logan Roy, ha poi detto: “Non sapranno mai, mai, mai cosa accade finché non iniziamo a girare.”

A quanto pare, Cox e Armstrong si erano incontrati in gran segreto all’inizio dell’anno per discutere della terza stagione, prima che la pandemia costringesse i set a chiudere i battenti. “Posso solo dire che sarà piacevolmente coinvolgente. Ci sono così molti colpi di scena in serbo che non potete neanche immaginare.”

In una recente intervista con The Big Issue, Brian Cox ha confermato l’intenzione della HBO di procedere con cautela prima di iniziare a girare: “Dobbiamo essere cauti a causa, ovviamente, del Covid. La HBO vuole proteggere lo show perché è uno dei suoi prodotti chiave. I fan hanno guardato Succession in modo davvero ossessivo, a volte anche due o tre volte. Quindi sono molto protettivi nei nostri confronti, e noi vogliamo fare le cose al meglio, rispettando i protocolli. […] Abbiamo l’intero dipartimento sanitario al lavoro per arginare il Covid. Ci stiamo arrivando, ma non prima di novembre. Forse non anche prima dell’inizio dell’anno.”

Parlando del suo personaggio, ha invece spiegato cosa lo affascina di più: “Logan è un uomo che si è fatto da solo. Non è Murdoch, e non è Trump. Ha fatto tutto da solo. Questo rende lo show una storia shakesperiana, più grande e più profonda, senza essere troppo pretenziosa. Mantiene quell’incredibile scrittura satirica, divertente e dark. E questo va tutto a mio vantaggio.” Per il ruolo, Cox si è guadagnato un Golden Globe al miglior attore protagonista in una serie drammatica.

Se le riprese di Succession 3 inizieranno entro la fine dell’anno, la stagione potrebbe andare in onda nel tardo 2021. Nella peggiore delle ipotesi slitterà al 2022.