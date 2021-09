La grande disfatta di WandaVision agli Emmy 2021. Come The Handmaid’s Tale, da sempre una favorita durante la award season, e nonostante le 23 nomination, la serie Marvel torna a casa con solo tre vittorie nelle categorie tecniche. Un record negativo? Può darsi. Ma non è da considerarsi un fallimento.

WandaVision ha debuttato all’inizio dell’anno per lanciare la Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel. La sua originalità, che ha mescolato lo stile action della Casa delle Idee a quello delle sitcom in vecchio stile, omaggiandole come mai è stato fatto finora in televisione, ha di certo attirato l’attenzione del pubblico e degli elettori Emmy, che ne hanno preso nota, e se ne sono ricordati.

23 nomination è un record assoluto, un numero maggiore rispetto alle concorrenti Omicidio a Easttown e La Regina degli Scacchi, le quali hanno rappresentato il nemico principale di Wanda e Visione nella corsa agli Emmy. Eppure la serie Marvel non ce l’ha fatta; le due miniserie si sono suddivise i premi, dominando la serata dell’edizione 2021.

La Regina degli Scacchi ha vinto come miglior miniserie. Elizabeth Olsen è stata nominata miglior attrice protagonista in una categoria tosta fin dall’inizio, con Anya Taylor-Joy che sembrava avere la vittoria in tasca dopo la miriade di premi nelle passate cerimonie. Infatti l’ha spuntata Kate Winslet, fenomenale in Omicidio a Easttown. Paul Bettany è stato in gara come miglior attore protagonista in una categoria meno competitiva, e sembrava essere il favorito. Invece è stato beffato da Ewan McGregor, che a sorpresa ha sbaragliato tutti con il suo ruolo in Halston. Anche Kathryn Hahn era in lizza per la vittoria nella categoria miglior attrice non protagonista, ma gli elettori Emmy si sono lasciati commuovere dalla straziante performance di Julianne Nicholson in Omicidio a Easttown.

WandaVision agli Emmy 2021 ha perso anche nelle categorie di miglior regia e sceneggiatura, premi andati rispettivamente a La Regina degli Scacchi e (meritatamente) a Michaela Coel per I May Destroy You.

No, WandaVision non è stata “derubata” di nessun Emmy. E la sua disfatta non è neanche da considerarsi un fallimento, bensì un punto di partenza per la Marvel. Finora è la prima serie degli Studios ad essersi aggiudicata 3 premi su 23 nomination agli Emmy Awards. Inoltre è la prima serie ad aver nominato i suoi attori principali. Il suo impatto rivoluzionario sul piccolo schermo non è quindi passato inosservato; sentiremo parlare del suo stile innovativo ancora per molto. Anzi, le candidature ottenute agli Emmy serviranno alla Marvel per spingere WandaVision nell’appena iniziata award season: all’orizzonte ci sono i Golden Globes. E chissà se stavolta Hollywood farà uno sforzo in più nell’accettare i supereroi.