Per Bruce Springsteen, i concerti non riprenderanno prima del 2022. Il Boss quindi non sarà sicuramente in tour il prossimo anno: il 2021 trascorrerà per Bruce Springsteen a bocca asciutta. Uscirà l’album di inediti in programma per la fine del mese di ottobre ma non verrà presentato in tour, almeno non nel 2021 ma forse nel 2022.

Bruce Springsteen ha di recente rilasciato un’intervista esclusiva a Brian Hiatt per Rolling Stones America. L’intervista si è tenuta nella sua casa nel New Jersey per la presentazione dell’album Letter To You in programma per il 23 ottobre.

Il uovo album di Springsteen è stato ufficialmente annunciato negli scorsi giorni dopo una serie di indizi disseminati sui social. L’artista è pronto ad intraprendere le attività promozionali legate alla presentazione del suo disco alla stampa, quanto alle attività con i fan anticipa che dovranno attendere.

Springsteen non è particolarmente ottimista a proposito della ripartenza dei concerti. L’industria musicale per il Boss deve ritenersi fortunata di ripartire nel 2022, nelle migliori delle ipotesi. Stando alle sue parole, una ripartenza dei grandi concerti nel 2021 è da escludere. Attenzione però: Bruce Springsteen fa riferimento alla situazione americana e la sua ipotesi parte quindi, evidentemente, dallo scenario statunitense che conosce bene.

In Italia la storia potrebbe essere diversa e il nostro Paese potrebbe ripartire molto prima dell’America con i grandi concerti dal vivo. Al momento, infatti, tutti i concerti previsti nei palasport e negli stadi per il 2020 sono stati posticipati al prossimo anno e non sono giunte ulteriori comunicazioni a proposito di ulteriori posticipi.

Springsteen ha inoltre spiegato di ritenersi fortunato se perderà un solo anno di tour. Alla sua età, ovvero superati i 70 anni, bisogna considerare che le possibilità di andare in tour sono più limitate e perderne un paio sicuramente non è un’esperienza piacevole.

L’artista si augura quindi di poter effettivamente tornare sul palco nel 2022 per riprendere le attività legate al disco Letter To You, la cui pubblicazione è prevista per il 23 ottobre.