Le notizie sul nuovo album di Bruce Springsteen si rincorrono da diverse ore, e con ragione i fan e i magazine si stanno scapicollando per cercare una parola o un veto da parte del Boss. È successo, infatti, che un certo Dick Wingate abbia pubblicato un’immagine del cantautore statunitense accompagnata da titolo e tracklist.

01 One Minute You’re Here

02 Letter to You

03 Burnin Train

04 Janey Needs a Shooter

05 Last Man Standing

06 The Power of Prayer

07 House of a Thousand Guitars

08 Rainmaker

09 If I Was The Priest

10 Ghosts

11 Song for Orphans

12 I’ll See You in My Dreams

Non è tutto: su AmazonUK l’album è comparso in vetrina, anche se per il momento risulta non acquistabile. Mentre scriviamo, sia il post di Wingate che l’articolo in vendita su AmazonUK sono online. Andiamo per ordine: chi è Dick Wingate? Si tratta del nome che firmò la strategia di marketing del disco Darkness On The Edge Of Town, quarto album in studio del Boss pubblicato nel 1978 e oggi, Wingate, è presidente della DEV Advisors che si occupa di consulenza digitale.

Ancora, Wingate ha messo in allegato una foto scattata nel 2018 da Danny Clinch e che mostra il Boss sotto la neve a Central Park con il Dakota Building (residenza di John Lennon e Yoko Ono) sulla destra. Lo stesso scatto è stato rielaborato per la copertina del nuovo album di Bruce Springsteen comparso su AmazonUK.

Ancora più nel dettaglio, la neve che circonda il Boss nello scatto di Clinch potrebbe essere la “tempesta in arrivo” di cui parlava il produttore Ron Aniello circa una settimana fa mandando in hype tutta la fanbase di Springsteen. Dick Wingate scrive: “Il nuovo album di Bruce è in arrivo”.

Quando uscirà il nuovo album di Bruce Springsteen? Il 3 novembre ci saranno le elezioni presidenziali e il Boss, come ben sappiamo, è molto vicino al suo popolo. Per questo, stando alle prime indiscrezioni, il disco potrebbe uscire nel mese di ottobre.

Se Letter To You sarà il nuovo album di Bruce Springsteen sarà curioso ascoltare la nuova musica del boss a un anno di distanza da Western Stars.