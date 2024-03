Il 2024 sarà l’anno del nuovo album di Bruce Springsteen. Non si tratterà del seguito ideale di Letter To You, l’ultimo disco di inediti uscito nel 2020: il Boss, piuttosto, uscirà con un greatest hits per celebrare i suoi primi 50 anni di carriera. Il cantautore ha annunciato la data di uscita, il titolo, la tracklist e l’immagine di copertina.

Il nuovo album di Bruce Springsteen

Secondo il comunicato ufficiale, il nuovo album di Bruce Springsteen conterrà “50 anni di carriera discografica storica di The Boss, da ‘Greeting From Asbury Park, NJ’ del 1973 a ‘Letter To You’ del 2020”.

Best Of, questo il titolo della raccolta, sarà fuori venerdì 19 aprile e, nell’edizione 1 CD e doppio LP sarà composto dalle seguenti tracce:

‘Rosalita (Come Out Tonight)’

‘Born To Run’

‘Thunder Road’

‘Badlands’

‘Hungry Heart’

‘Atlantic City’

‘Dancing In The Dark’

‘Born In The U.S.A’

‘Brilliant Disguise’

‘Human Touch’

‘Streets Of Philadelphia’

‘The Ghost Of Tom Joad’

‘Secret Garden’

‘The Rising’

‘Girls In Their Summer Clothes’

‘Hello Sunshine’

‘Letter To You’

A partire dalla stessa data sarà inoltre disponibile l’edizione digital deluxe con la seguente tracklist:

‘Growin’ Up’

‘Spirit In The Night’

‘Rosalita (Come Out Tonight)’

‘4th Of July, Asbury Park (Sandy)’

‘Born To Run’

‘Tenth Avenue Freeze-Out’

‘Thunder Road’

‘Badlands’

‘Prove It All Night’

‘The River’

‘Hungry Heart’

‘Atlantic City’

‘Glory Days’

‘Dancing In The Dark’

‘Born In The U.S.A’

‘Brilliant Disguise’

‘Tougher Than The Rest’

‘Human Touch’

‘If I Should Fall Behind’

‘Living Proof’

‘Streets Of Philadelphia’

‘The Ghost Of Tom Joad’

‘Secret Garden’

‘The Rising’

‘Long Time Comin”

‘Girls In Their Summer Clothes’

‘The Wrestler’

‘We Take Care Of Our Own’

‘Hello Sunshine’

‘Ghosts’

‘Letter To You’

La copertina del nuovo album di Bruce Springsteen con i più grandi successi del Boss riprende uno degli scatti leggendari del fotografo Eric Meola immortalati durante le sessioni di Born To Run con le nuove note di copertina di Erik Flannigan.

Il tour con la E Street Band passerà per l’Italia

Il 2024 sarà anche l’anno del ritorno in Italia di Bruce Springsteen. Il Boss, infatti, farà tappa a Milano con la sua E Street Band con una doppia data allo Stadio San Siro l’1 e il 3 giugno 2024.

L’ultima raccolta pubblicata da Bruce Springsteen è Chapter And Verse (2016). Nel 2022 è uscito Only The Strong Survive, un disco di cover per rendere omaggio ai grandi nomi del soul e dell’r’n’b.

