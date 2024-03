Sirius XM Radio ha raccolto le prime dichiarazioni di Bruce Springsteen dopo la malattia. Il Boss è tornato sul palco insieme alla E Street Band per un concerto a Phoenix, Arizona, dopo il lungo stop dovuto alle sue condizioni di salute. Come sta oggi il cantautore?

Le parole di Bruce Springsteen dopo la malattia

Intervistato da Sirius XM Radio, Bruce Springsteen ha detto:

“Il diaframma mi faceva così male che quando mi sforzavo di cantare era come se mi stesse uccidendo“.

Cosa lo stava uccidendo? A settembre il Boss si è trovato costretto ad annullare i concerti negli Usa per un’ulcera peptica per la quale i medici gli avevano consigliato di mettere in pausa gli impegni. Del resto, lo stesso Springsteen ha confessato di aver avuto serie difficoltà: “Non potevo cantare per niente. È durato per due o tre mesi, insieme a una miriade di altri problemi dolorosi”.

Quindi il Boss si è totalmente affidato alle cure dei medici, che oggi ringrazia perché “mi hanno rimesso in carreggiata”. Dunque, un piccolo passaggio all’inferno per Bruce Springsteen che ora, dopo la data a Phoenix, dice di essersi “sentito benissimo”.

Il Greatest Hits e la data in Italia

Venerdì 19 aprile sarà fuori Best Of, il greatest hits con il quale Bruce Springsteen festeggia 50 anni di carriera. La copertina scelta per la raccolta non è un caso: l’artwork contiene uno degli scatti iconici firmati da Eric Meola ai tempi dell’album Born To Run. L’ultima raccolta pubblicata dal cantautore è Chapter And Verse (2016), mentre nel 2022 è uscito Only The Strong Survive, un disco di cover per rendere omaggio ai grandi nomi del soul e dell’r’n’b.

Inoltre, il Boss passerà per l’Italia nel 2024 con due date allo stadio San Siro di Milano, l’1 e il 3 giugno, e il suo show è già uno degli eventi più attesi dell’estate.

