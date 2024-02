A 98 anni è morta la madre di Bruce Springsteen. Il Boss lo ha annunciato sui social. Adele Ann Zerilli si è spenta il 31 gennaio e Springsteen, con tutta la poesia e la profondità che lo distinguono, le ha dedicato un post straziante sulla sua pagina Instagram.

È morta la madre di Bruce Springsteen

Come detto in apertura, la madre di Bruce Springsteen è morta a 98 anni. Adele Ann Zerilli era affetta dal morbo di Alzheimer, e il Boss stesso durante una delle date di Springsteen On Broadway aveve spiegato al pubblico che la mamma non era più in grado di muoversi né di mangiare in autonomia.

“Non può parlare. Non può nutrirsi da sola. Ma quando mi vede c’è sempre un sorriso. Ancora un sorriso. E c’è ancora un bacio”, aveva raccontato a Today. E ancora: “E c’è un suono che fa quando mi vede. È solo un suono, ma so che significa ‘ti amo’“. A lei il Boss ha sempre riconosciuto il merito di averlo indirizzato alla musica, quando all’età di 7 anni gli regalò la sua prima chitarra.

Non era raro vederla sul palco insieme al figlio. Nel 2013, ad esempio, Bruce Springsteen e sua madre ballarono insieme sul palco dell’Hard Rock Calling di Londra sulle note di Dancing In The Dark.

La dedica sui social

Bruce Springsteen ha pubblicato un video in cui lo vediamo ballare insieme alla mamma sulle note di In The Mood di Gleen Miller. Ad accompagnare il filmato troviamo un estratto del testo di The Wish, un brano presente in Springsteen On Broadway e interamente dedicato alla madre.

Quel “troveremo un piccolo rock’n’roll bar, usciremo e balleremo” racchiude tutto l’amore del Boss per la sua Adele, alla quale non ha mai nascosto l’infinita gratitudine.

