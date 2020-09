Le dichiarazioni di Patti Smith sull’Italia e sugli italiani raggiungono il web da un’intervista con il The Guardian. L’artista ha speso lusinghiere parole a proposito dell’affetto che l’Italia le dimostra ad ogni visita, spiegando di non essere solita ai viaggi in incognito e di vagare quasi sempre inosservata.

L’eccezione a tutto questo è rappresentata dall’Italia, dagli italiani. I fan di Patti Smith sono particolarmente calorosi in Italia al punto che l’artista è costretta a girare con guardie del corpo o accompagnatori vari che possano aiutarla a gestire la gente.

“Non viaggio mai in incognito”, racconta Patti Smith a proposito della sua modalità di gestione della popolarità e del successo mondiale. “Lì la gente mi ama”, spiega, sul calore e sull’affetto del popolo italiano che non viene mai meno in ogni suo viaggio di lavoro nella penisola.

Solo in Italia, quando cammina per strada, Patti Smith ha bisogno di qualcuno che le faccia da scorta. Non succede mai in altri Paesi del mondo. Nel corso dell’intervista realizzata dal The Guardian, Patti Smith sull’Italia ha speso bellissime parole raccontando il suo rapporto con gli italiani e il legame che tiene uniti noi e lei.

Ha rispolverato concerti tenutisi negli scorsi anni nelle più varie città d’arte della penisola ma anche le lauree che le sono state consegnate honoris causa a Parma e a Padova. Patti Smith nel nostro Paese ha calcato anche il palco del Festival di Sanremo, rendendosi protagonista della settimana dedicata alla musica per eccellenza, il trionfo delle sette note in Italia.

Ma le visite di Patti Smith nel Paese non sono ancora finte. L’artista si sarebbe dovuta esibire in concerto quest’anno salvo poi rimandare gli spettacoli a causa della pandemia mondiale dovuta al Coronavirus. I concerti verranno riprogrammati e si terranno nel 2021 in date da comunicare.