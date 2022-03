Patti Smith a Roma nel luglio 2022. La sacerdotessa del rock porterà nella Capitale l’unica data italiana del suo tour mondiale insieme al Patti Smith Quartet per un concerto presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica.

Patti Smith a Roma: la data e i biglietti

Il concerto di Patti Smith a Roma si terrà il 27 luglio 2022. I biglietti sono già disponibili presso il circuito TicketOne nelle seguenti soluzioni:

Parterre In Piedi Non Numerato: € 35,00

Tribuna Centrale Numerata: € 50,00

Tribuna Centrale Balaustra Visibilità Ridotta: € 50,00

Tribuna Mediana Numerata: € 45,00

Tribuna Mediana Balaustra Visibilità Ridotta: € 45,00

Tribuna Laterale Numerata: € 40,00

Tribuna Laterale Balaustra Visibilità Ridotta: € 40,00

Tribunetta Alta Mediana Numerata: € 35,00

Tribunetta Alta Med. Balaustra Visib. Ridotta: € 35,00

Il concerto si terrà all’interno del contesto del Festival Rock In Roma. L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 19, mentre lo show avrà inizio alle 21. Il Patti Smith Quartet che accompagnerà la cantautrice statunitense per tutto il tour sarà composto dal figlio Jackson Smith alla chitarra, dal bassista Tony Shanahan e dal batterista Seb Rochford. L’ultimo disco in studio di Patti Smith è Banga (2012), con ospite l’attore Johnny Depp che ha suonato chitarra e batteria nella title-track dell’album.

Patti Smith per l’Ucraina

Durante il concerto al Bowery Ballroom di New York del 27 febbraio, Patti Smith ha intonato l’inno nazionale ucraino in lingua inglese, un momento intimo accompagnato dalla sola chitarra di Jackson Smith nel silenzio assordante e raccolto del pubblico.

In questi giorni la cantautrice di Rock’n’Roll Nigger ha condiviso più pensieri in merito al conflitto tra Russia e Ucraina, postando anche le immagini delle proteste dei cittadini russi vessati dalle milizie. Il 29 agosto la sacerdotessa avrebbe dovuto esibirsi a Kiev, ma l’evento è stato annullato a seguito dell’inizio del conflitto. “Canceled by war”, scrive Patti Smith sulla sua bacheca.

Nella setlist dei suoi concerti, come dimostra un post pubblicato dalla stessa artista, non mancano i grandi classici: People Have The Power, Because The Night e Dancing Barefoot. Allo stesso modo durante il concerto di Patti Smith a Roma sarà possibile riascoltare le sue canzoni più famose.