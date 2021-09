A gran sorpresa è stato annunciato un concerto di Patti Smith a Roma, e la data è imminente. La sacerdotessa del rock sbarcherà nella Capitale dopo l’annullamento del concerto al Castello Sforzesco di Milano dell’estate 2021, ma il persistere della pandemia del Covid-19 ha fatto saltare l’evento programmato all’interno dell’Estate Sforzesca.

Con grande gioia per i fan, Patti Smith passerà comunque per l’Italia con un concerto presso il Roma Convention Center “La Nuvola” di viale Asia 40. L’evento è programmato per il 10 ottobre 2021 e i biglietti sono già disponibili nelle seguenti soluzioni:

Poltronissima – € 88,00

Poltrona – € 55,00

Galleria – € 33,00

Poltronissima Div. Abili – € 44,00

Poltrona Div. Abili – € 27,50

Galleria Div. Abili – € 16,50

Tutti i biglietti sono disponibili presso la piattaforma TicketOne. Per l’occasione Patti Smith sarà accompagnata dal basso e le tastiere di Tony Shanahan, dalla chitarra di Jackson Smith e dal pianoforte di Jesse Paris Smith. Il legale della Sacerdotessa per antonomasia con l’Italia è molto forte: nel 2019 la cantautrice è stata insignita con una laurea honoris causa in Lingue e Letterature Europee e Americane dall’Università degli Studi di Padova, bissando l’onorificenza del 2017 ricevuta dall’Università di Parma in Lettere Classiche e Moderne.

L’ultimo disco in studio di Patti Smith è Banga (2012). A 75 anni, Patti Smith è una delle cantautrici più influenti degli ultimi 50 anni con brani intramontabili come Because The Night, People Have The Power, Rock’n’roll Nigger, Dancing Barefoot e tantissimi altri. La nostrana Paola Turci non ha mai nascosto la sua ammirazione per la sacerdotessa del rock, mutuando da lei alcune sonorità e buona parte delle attitudini.

Nel 2020 Patti Smith si è unita all’appello di tanti artisti per sensibilizzare sia sulla pandemia del Covid-19 sia al voto degli americani, e non sono mancate le occasioni in cui ha attaccato Donald Trump nel bel mezzo della campagna elettorale del tycoon contro Joe Biden. Per invitare i cittadini al voto si era anche esibita per le strade di New York con la sua hit People Have The Power.