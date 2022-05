I concerti di Patti Smith in Italia non si fermeranno alla sola data di Roma. Nel marzo 2022 la Sacerdotessa del Rock aveva annunciato un concerto nella Capitale programmato per il 27 luglio: nelle ultime ore il calendario si è esteso con un totale di 4 date nel Belpaese.

Patti Smith in Italia, tutte le date

Con i concerti di Patti Smith in Italia potremo ripercorrere insieme alla Sacerdotessa tutti i punti più importanti della sua carriera senza dimenticare i grandi classici, da Because The Night a Dancing Barefoot, ma anche People Have The Power e Rock’n’Roll Nigger. Sul palco, insieme a Patti Smith, saliranno il figlio Jackson Smith alla chitarra, il bassista Tony Shananan e il batterista Seb Rochford.

Con i concerti di Patti Smith in Italia il 2022 si conferma ufficialmente come l’anno della riapertura degli spettacoli dal vivo, una stagione soffocata per 2 anni dai problemi e le restrizioni dovute alla pandemia del Covid-19. Di seguito le date e i prezzi dei biglietti:

Martedì 26 luglio

POMPEI (NA) – TEATRO GRANDE DI POMPEI

Parco Archeologico di Pompei

da 40 Euro a 70 Euro + prevendita Mercoledì 27 luglio

ROMA – ROCK IN ROMA

Cavea Auditorium Parco della Musica

parterre: 30,50 Euro + prevendita

tribuna centrale: 43,50 Euro + prevendita

tribuna mediana: 39,50 Euro + prevendita

tribuna laterale: 35 Euro + prevendita

tribuna alta: 30,50 Euro + prevendita Venerdì 29 luglio

STRESA – SETTIMANE MUSICALI INTERNAZIONALI

Tecnoparco – Area Produttiva Confine Baveno (VB)

prezzo del biglietto: 50 Euro + prevendita Domenica 31 luglio

CERVIA (RA) – PIAZZA GARIBALDI

da 40 Euro a 60 Euro + prevendita

I biglietti per la serata di Pompei presso il Parco Archeologico saranno disponibili a partire dalle ore 10 di mercoledì 4 maggio su Ticketone e gli altri circuiti autorizzati. Per tutte le altre date i biglietti sono già disponibili.

Il reading a Firenze

Prima ancora dei concerti di Patti Smith in Italia, la cantautrice statunitense passerà per il Belpaese in occasione dei 140 anni dell’esposizione del David di Michelangelo presso la Galleria dell’Accademia di Firenze.

Per l’occasione la direttrice della Galleria, Cecilie Hollberg, ha scelto di invitare le personalità più importanti della cultura mondiale: Patti Smith sarà presente con un reading il 27 giugno 2022, esattamente un mese e un giorno prima della data di Pompei. “Ognuno dei nostri ospiti racconterà e approfondirà aspetti della storia dell’opera e dell’artista che l’ha creata; dialogherà in forma di spettacolo con una delle statue più amate in assoluto”, rivela Hollberg all’Ansa.