Nei migliori album di Patti Smith c’è una delle più belle storie del rock, di cui la nostra cantautrice è riconosciuta come sacerdotessa. Nei suoi testi troviamo poesia, attualità e denuncia sociale, e non è un caso se negli anni Patti Smith si è fatta portavoce di romantici, attivisti e sognatori.

Horses (1975)

Horses è il primo album di Patti Smith che ancora oggi viene riconosciuto come un punto di riferimento per tutta la scena alt rock degli anni successivi. Nella tracklist troviamo una cover di Gloria di Van Morrison.

Easter (1978)

Easter è il disco di Because The Night (scritta da Bruce Springsteen), ma anche quello di Rock’n’Roll Nigger, una sfuriata punk rock coraggiosa in cui la sacerdotessa descrive il suo sentirsi “nigger”, “neg*a” nel senso di emarginata intenzionalmente, per distinguersi da una società troppo omologata e tutt’altro che libera.

Wave (1979)

Wave è il disco più sperimentale di Patti Smith. La title-track è dedicata a Papa Giovanni Paolo I, al secolo Albino Luciani, morto dopo appena 33 giorni di pontificato; particolare menzione merita l’ipnotica Dancing Barefoot di cui esiste una cover della band italiana La Crus. Tra i temi trattati troviamo la secessione americana nel brano Broken Flag.

Dream Of Life (1988)

In Dream Of Life troviamo la pietra miliare People Have The Power, un inno pacifista dedicato alle popolazioni di tutto il mondo. Va sottolineato che Dream Of Life è il primo lavoro solista di Patti Smith dopo lo scioglimento del Patti Smith Group.

Gone Again (1996)

Gone Again segna il ritorno sulle scene dopo quasi 10 anni e non può certo mancare da questo elenco dei migliori album di Patti Smith: la sacerdotessa aveva dovuto affrontare diversi problemi personali, tra i quali la morte del marito Fred “Sonic” Smith.

