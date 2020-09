Sarò probabilmente presentato il prossimo 14 ottobre il top di gamma OnePlus 8T, come ribadito da Ishan Agarwal e poi riportato in esclusiva dai colleghi di ‘mysmartprice.com‘. Atteso per il mese di settembre, quest’anno il portabandiera arriverà con all’incirca un mese di ritardo: in ogni caso restiamo in attesa di conferma da parte del produttore cinese, che potrebbe anche smentire l’informazione.

Per il resto, dopo avervelo fatto vedere in ogni possibile angolazione, il OnePlus 8T potrebbe dare grandi soddisfazioni ai suoi futuri possessori, pur non essendo ancora chiaro se verrà o meno accompagnato da un modello Pro. Il device dovrebbe includere uno schermo AMOLED con diagonale da 6.55 pollici e risoluzione FHD+ con frequenza di refresh rate a 120Hz, ed essere spinto dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon 865/865+. Le configurazioni possibili sono due: 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, 12GB di RAM e 256GB di storage. Si parla anche di un comparto fotografico posteriore dotato di quattro sensori, di cui il principale da 48MP, un ultra-grandangolare da 16MP, un macro da 5MP ed uno di profondità da 2MP. La fotocamera frontale, invece, includerà un sensore singolo da 32MP, collocato nell’angolo in alto a sinistra all’interno di un apposito foro (nessuna fotocamera in display se è questo che speravate).

La batteria del OnePlus 8T disporrà di una capacità da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida (Warp Charge a 65W). Il sistema operativo di riferimento sembra confermato corrispondere ad Android 11 con OxygenOS 11. Se le specifiche tecniche di cui sopra troveranno o meno conferma sarà dato saperlo (forse) solo il 14 ottobre, sperando che il prezzo non sia troppo pretenzioso (pur essendo un top di gamma). Se avete domande da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: saremo felici di rispondervi nel più breve tempo possibile.