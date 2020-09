C’è dello stile – e tanto – nelle dinamiche, nelle parole e nei suoni di Letter To You di Bruce Springsteen. Lo stile è quello della E Street Band, un clan che è una seconda famiglia per il Boss e che sbandiera una nuova posizione in termini di qualità di registrazione: suonare dal vivo anche in studio, senza sovraincisioni.

Lo dice con orgoglio, Bruce Springsteen, quando parla del disco in uscita il 23 ottobre. Letter To You è anche il titolo dell’album che, proprio grazie alla registrazione dal vivo, è stato ultimato in 5 giorni in un’esperienza che il Boss definisce “la migliore di sempre”. Il risultato possiamo già sentirlo in questo primo singolo: Letter To You di Bruce Springsteen ha tutti gli ingredienti della ballata rock fatta di tensione e sentimento.

C’è il 4/4 sostenuto, ci sono le chitarre acustiche, c’è il pianoforte per colorare il ritornello e c’è la voce di Springsteen, graffiante e celebrativa come sempre. Tutto funziona, almeno in questa anteprima. Le 12 tracce del disco sono state registrate nella tenuta del Boss del New Jersey con la produzione di Ron Aniello e dello stesso cantautore. Non poteva mancare Patti Scialfa, moglie del Boss che ha collaborato alla realizzazione del disco insieme a Max Weinberg e Charlie Giordano.

Nel testo del brano Bruce parla all’ascoltatore come se fosse un amico, rendendolo il destinatario della missiva in cui il Boss si confessa e trova il momento giusto per parlare delle sue paure. Momenti difficili, quelli del Boss, che vengono raccontati come occasioni per riscoprire tante cose che ora, con questa canzone, Springsteen condivide con il suo pubblico.

Letter To You di Bruce Springsteen non tradisce le aspettative, nemmeno nel titolo: mantiene una promessa, ed è quella di sbattere in faccia al pubblico un altro pezzo di cuore con pulsazioni veraci e oltremodo sincere.

Testo

‘Neath a crowd of mongrel trees I pulled that bothersome thread

Got down on my knees, grabbed my pen and bowed my head

Tried to summon all that my heart finds true

And send it in my letter to you

Whoa! Things I found out through hard times and good

I wrote ’em all out in ink and blood

Dug deep in my soul and signed my name true

And sent it in my letter to you In my letter to you

I took all my fears and doubts

In my letter to you

All the hard things I found out

In my letter to you

All that I found true

And I sent it in my letter to you I took all the sunshine and rain

All my happiness and all my pain

The dark evеning stars and the morning sky of blue

And I sent it in my lеtter to you

And I sent it in my letter to you In my letter to you

I took all my fears and doubts

In my letter to you

All the hard things I found out

In my letter to you

All that I found true

And I sent it in my letter to you

I sent it in my letter to you

Traduzione