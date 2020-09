Grande rivelazione della passata stagione televisiva, quando in pieno lockdown ha attirato una media di oltre 7 milioni di telespettatori su Rai1, Doc – Nelle Tue Mani sta per tornare in onda con la seconda parte di stagione. I nuovi episodi inediti, girati dopo la fine dell’emergenza Coronavirus tra luglio e settembre a Roma, arriveranno su Rai1 presumibilmente da ottobre, sempre nella collocazione di palinsesto del giovedì.

Il primo promo in rotazione televisiva che annuncia il ritorno di Doc Nelle Tue Mani non contiene ancora una data ufficiale per il ritorno d Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, personaggio ispirato a Pierdante Piccioni, il medico di Lodi che ha perso la memoria di 12 anni della sua vita in un incidente stradale avvenuto nel 2013. La serie è tratta dal romanzo dello stesso Piccioni dal titolo Meno dodici: Perdere la memoria e riconquistarla, ma ampiamente romanzata e con richiami evidenti a grandi classici americani del genere medical drama come Grey’s Anatomy e Doctor House.

Nel promo in onda su Rai1 si alternano i vari personaggi principali della serie, mentre la voce fuori campo del protagonista afferma la sua volontà di riconquistare la propria identità di medico nonostante la difficoltà – in realtà mai superata, perché i ricordi di Piccioni non sono mai riemersi – di ricordare eventi di un pezzo significativo della propria vita andati perduti dalla sua memoria in seguito al trauma.

Ecco il promo che annuncia l’arrivo della seconda parte di stagione di Doc – Nelle Tue Mani, prossimamente su Rai1.

"Di una cosa sono sicuro: che questa è la mia famiglia e che un giorno sarò di nuovo un dottore."#DocNelleTueMani – Seconda parte PROSSIMAMENTE su Rai1@DocNelleTueMani pic.twitter.com/ntAWZH5Dij — Rai1 (@RaiUno) September 18, 2020

Dei 16 episodi inizialmente previsti, la scorsa primavera sono stati trasmessi solo 8, a causa del lockdown che ha interrotto le riprese a marzo: la restante metà della serie è stata girata quest’estate ed è composta da 8 episodi che saranno trasmessi in 4 serate su Rai1 quest’autunno, come capofila delle novità della fiction Rai.