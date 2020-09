Sono trascorse pochissime ore dalla distribuzione dell’aggiornamento di iOS 14 con la sua versione ufficiale e stabile, ma oggi 18 settembre evidentemente tocca già concentrarsi su iOS 14.2. Dopo aver esaminato alcune lamentale a proposito dei problemi riscontrati con l’upgrade giunto sulla scena in settimana, secondo le informazioni condivise nella giornata di ieri, occorre dunque fare un passo in più. E stamane ci sono buone notizie soprattutto per gli utenti Apple che mano la musica.

Cosa ci dice la prima beta iOS 14.2 in vista dell’aggiornamento

Nello specifico, secondo le prime informazioni raccolte nelle ultime ore, l’aggiornamento introduce un controllo di riconoscimento musicale per il Centro di controllo. Per intenderci, iOS 14.2 ci fornisce un servizio in stile Shazam più esteso e alla portata di tutti. In sostanza, la nuova funzione consente agli utenti di scoprire la musica riprodotta intorno a loro, in modo tale da riconoscere anche la musica riprodotta nelle app. I brani vengono visualizzati come notifiche e a quel punto basta selezionarle per ascoltare in Apple Music.

In realtà, questo step rappresenta il definitivo matrimonio tra Apple e la stessa Shazam. Per utilizzare la funzione, occorre aprire infatti il Centro di controllo, per poi selezionare l’icona Shazam per avviare un singolo riconoscimento. Fino ad oggi, è stato necessario chiedere a Siri di identificare un brano o aprire l’app Shazam a bordo dei dispositivi iOS. La nuova funzionalità Control Center renderà più facile ottenere un brano riconosciuto con il minimo sforzo.

La versione beta di iOS 14.2 sarà probabilmente in fase test per un po’ di tempo, visto che ora Apple dovrà per forza di cose concentrarsi sul rilascio di nuovi iPhone 12, con appuntamento previsto ad ottobre secondo le più recenti informazioni trapelate. Staremo a vedere quali saranno le mosse della mela morsicata, in vista di un mese che si preannuncia molto caldo.