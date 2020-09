Si dimostra ancora una volta un dispositivo che ha ancora molto da offrire il Samsung Galaxy Note 9, che il colosso di Seul ha da poco omaggiato con il rilascio del firmware N960FXXS6ETHB, avente un peso di 128,50MB. Il pacchetto si è già fatto abbastanza largo in Europa, arrivando in diversi Paesi (Slovenia, Regno Unito, Romania, Svizzera, Lussemburgo, Slovacchia, Grecia, Bulgaria, Spagna, Austria, Ungaria, Francia, Bosnia e Polonia), tra cui anche l’Italia. Il changelog rivela la presenza a bordo della patch di sicurezza di settembre 2020, che va ad integrare con un bel po’ di correzioni il sistema operativo Android in generale e la One UI del produttore asiatico in particolare.

Seppur non indicato espressamente nel registro delle modifiche, si parla anche di un intervento volto a risolvere un bug che colpiva il comparto fotografico, che permetteva la scrittura non autorizzata di file su microSD. Chi non ha ancora ricevuto l’aggiornamento N960FXXS6ETHB con la patch di sicurezza di settembre 2020 a bordo del proprio Samsung Galaxy Note 9 e non desiderasse perdere altro tempo in chiacchiere, potrà pur sempre procedere all’installazione manuale del pacchetto, scaricabile da questa pagina (il database è quello di SamMobile), attraverso il tool non ufficiale Odin (da parte nostra sconsigliamo simili operazioni, soprattutto per la pericolosità che le contraddistinguono quando portate avanti da utenti poco esperti, ed anche perché ormai è solo questione di pochi giorni prima che l’upgrade si diffonda da solo).

In ogni caso, sappiate che l’aggiornamento N960FXXS6ETHB non cancellerà i dati presenti a bordo del vostro Samsung Galaxy Note 9, di cui fareste comunque meglio ad effettuare un backup preventivo per qualsiasi eventualità. Non c’è bisogno di aggiungere altro a quanto già detto sopra, ma restiamo naturalmente a vostra disposizione qualora voleste rivolgerci qualche domanda: vi risponderemo il prima possibile.