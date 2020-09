Laura Pausini partecipa a I Love Beirut e si unisce a Mika nell’iniziativa benefica a favore della città del Libano colpita dalle esplosioni del 4 agosto 2020. Il cantautore britannico lo ha annunciato sui suoi canali social e ha aggiunto che la voce di Simili si esibirà dal Colosseo.

I Love Beirut nasce dal dolore di Mika per la tragedia che ha colpito il suo Libano. Appresa la notizia, infatti, l’artista aveva pubblicato una lettera straziante alla sua città e subito aveva deciso di fare qualcosa. Il risultato è un mega concerto in streaming trasmesso in 4 fusi orari diversi su YouTube per favorire la partecipazione dei cittadini di tutto il mondo.

In queste ore Mika sta rivelando tutti gli ospiti, tra i quali spiccano Kylie Minogue e l’attrice Salma Hayek. I fondi raccolti con la partecipazione del pubblico all’evento in streaming saranno devoluti interamente alla Croce Rosse Libano e a Save The Children Libano, mentre durante la diretta gli utenti potranno effettuare delle donazioni spontanee alla piattaforma GoFundMe creata dall’artista per I Love Beirut.

Laura Pausini partecipa a I Love Beirut e potremo vederla sabato 19 settembre a partire dalle 21. Per partecipare si può acquistare il biglietto presso la piattaforma Ticketmaster al prezzo di 10 euro. Il ticket servirà ad avere l’accesso alla diretta streaming su YouTube.

Mika ha fatto in modo che al progetto aderissero 10 paesi con almeno 12 troupe per un totale di 300 persone coinvolte. La partecipazione della voce di Faenza, per il momento, è l’unica presenza italiana nell’iniziativa e a tal proposito Mika ha spiegato che ci saranno ospiti da tutto il mondo.

Proprio ieri la cantante ha festeggiato l’anniversario di Tra Te E Il Mare, il primo brano scritto per lei da Biagio Antonacci che quest’anno compie 20 anni. In questo periodo di grandi novità per la sua carriera, Laura Pausini partecipa a I Love Beirut per portare la partecipazione dell’Italia intera.