La scorsa primavera ha trovato in Call of Duty Warzone un insospettabile protagonista della scena videoludica. Non certo per il nome, con il marchio iconico del mondo degli sparatutto che non ha certo bisogno di presentazioni. A colpire è stata la capacità degli addetti ai lavori di mantenere il progetto in sordina sostanzialmente fino ai giorni precedenti alla release.

I rumor e i leak hanno cominciato a trapelare soltanto quando il titolo era ormai in rampa di lancio. D’altronde, al giorno d’oggi, nel momento in cui i vari store inseriscono nel proprio codice riferimenti espliciti è impossibile tenere segreta la cosa. E il successo, per il battle royale di Activision, non è tardato ad arrivare. Complice anche il lockdown che ha costretto in casa, a livello internazionale, praticamente la totalità dei videogiocatori.

Milioni sono stati i download per Call of Duty Warzone, che in poco tempo ha fatto segnare cifre record. Ed è un monte utenti che potrebbe essere destinato a crescere ulteriormente, viste le recenti voci che sono trapelate nei corridoi del web.

Call of Duty Warzone su smartphone e tablet? Nessun dubbio.

Per Call of Duty Warzone potrebbe essere arrivato il momento di un’evoluzione che potremmo definire “naturale”. Vale a dire il passaggio dalle piattaforme casalinghe, console e PC, a quelle mobile.

Gli esempi che arrivano dai vari Fortnite e PUBG hanno evidentemente spinto gli addetti ai lavori a ponderare bene l’eventualità del rilascio del gioco su smartphone e tablet. Questo nonostante la complessità di portare una produzione tanto mastodontica e “pesante” su queste piattaforme.

Gli annunci di lavoro sottolineano come il tutto possa non essere un’eventualità. La figura attualmente ricercata dal team di sviluppo è quella di un “comunicatore esperto e leader nell’ambito dello sviluppo, in grado di definire e cogliere gli elementi più importanti per la creazione di uno sparatutto mobile di prima categoria”.

E vista l’assenza, allo stato attuale, del battle royale del franchise dalla scena mobile, impossibile non pensare a lui. E a diradare le nebbie dei dubbi arrivano le specifiche interne all’annuncio di lavoro. Che fa riferimento in maniera esplicita proprio al gioco approdato sulla scena videoludica nel mese di marzo.

Non è per ora possibile fare stime in merito alla finestra in cui il gioco effettivamente arriverà sulle piattaforme mobile. Anche se, ne siamo abbastanza sicuri, non passerà molto tempo tra l’annuncio e la release.

Fonte