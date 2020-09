L’occasione giusta per portarsi a casa la Xiaomi Mi Band 5 da Amazon è arrivata oggi 15 settembre: da pochissimo tempo, sarà questione di questi stessi minuti (non sappiamo quanto durerà l’offerta, ma crediamo poco), il nuovo braccialetto intelligente del produttore cinese viene venduta e spedita dal colosso dell’e-commerce al prezzo di 32,18 euro, con disponibilità immediata. Chi di voi decidesse di ordinarla subito se la vedrà recapitare direttamente a casa già giovedì 17 settembre, in totale sicurezza e tranquillità. In alternativa potrete decidere di farvi recapitare la Xiaomi Mi Band 5 presso un punto di ritiro (la spedizione è gratuita).

Inutile dirvi che, trattandosi di un prodotto venduto e spedito da Amazon, la vostra Xiaomi Mi Band 5 godrà di tutte le garanzie possibili. Se è da un po’ che la monitorate presso il sito dell’azienda di commercio elettronico statunitense saprete anche voi che di offerte migliori proprio ce ne sono, e che è probabilmente il caso di approfittarne prima che sia troppo tardi (in genere proposte di questa bontà non sono destinate a durare troppo a lungo proprio perché le scorte disponibili tendono a finire molto presto).

Nel caso in cui steste cercando una smart-band economica e funzionale al tempo stesso, la Xiaomi Mi Band 5 è l’articolo che fa al caso vostro, ve lo possiamo assicurare: leggera, dalla gran visibilità in ambienti esterni grazie al luminoso schermo AMOLED di cui è dotata, a buon mercato, pratica e piena zeppa di opzioni per le varie modalità sportive, e con una batteria che faticherete a scaricare in più di due settimane di medio utilizzo. A questo punto non sappiamo proprio più cos’altro aggiungere a quanto già detto sopra: se avete voi qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.