Il nuovo singolo di Renato Zero è L’Angelo Ferito. L’annuncio arriva direttamente dalla pagina dell’artista romano, ormai pronto a tornare con un nuovo album che conterrà 40 inediti e che sarà rilasciato in triplo volume. Il terzo dei tre è in programma per il 30 settembre, giorno del suo 70° compleanno.

Il brano apripista del nuovo e monumentale progetto sarà in radio a partire dal 18 settembre e rappresenterà un antipasto di quello che sarà il triplo volume che sarà rilasciato entro la fine dell’anno nella sua versione completa.

“L’Angelo di per sé fatica a raccogliere consensi. Già il possesso delle ali basta a mandare in crisi quelli perennemente incollati all’asfalto. Io sono tra quelli che, insieme a Icaro e altri ardimentosi, ci siamo procurati “il mezzo” a nostra cura e spese. Quindi abbiamo sfidato la gravità e le convenzioni. Ciò detto, siamo costantemente soggetti a rappresaglie e boicottaggi. Anche se oggi il black-out è pressoché totale. Ognuno quindi deve difendere il proprio spazio aereo. In quanto a me, prometto che eviterò, tassativamente, di sentirmi ancora… “L’ANGELO FERITO”.

Iniziano così le celebrazioni del compleanno a cifra tonda, che avrebbe dovuto festeggiare sul palco se non fosse stato per l’emergenza sanitaria che glielo ha impedito. Che ci sarebbero state novità in vista del suo compleanno era già noto alla fine di gennaio, quando l’artista aveva dato appuntamento a settembre.

I lavori per il nuovo album sono iniziati immediatamente, con Numa e Phil Palmer che avevano specificato di fare parte della produzione del nuovo lavoro di Zero. La conferma definitiva è arrivata attraverso le immagini che hanno ritratto Renato Zero in studio di registrazione.

Zerosettanta esce a poco meno di un anno di distanza da Zero Il Folle, che ha pubblicato il 4 ottobre scorso. Il disco era stato portato anche in tour, a cominciare dalla data al Palazzo dello Sport di Roma, dove si era anche concluso dopo aver toccato alcune delle maggiori città italiane tra cui Milano, Bologna, Torino e molte altre.