Probabilmente non erano in tanti nel team di Fall Guys ad aspettarsi un esordio tanto folgorante. Il gioco, approdato sulla scena videoludica agli albori del mese di agosto, ha beneficiato non poco della sua inclusione nella Instant Game Collection del PS Plus. E i numeri fatti registrare dalla community degli utenti si sono subito impennati verso l’alto.

Una condizione che chiaramente necessita di una gestione certosina sotto numerosi punti di vista. Due gli aspetti da non tenere sempre sotto controllo, vale a dire il rilascio di nuovi contenuti e il monitoraggio del comportamento dell’utenza. In quest’ultimo ambito non si può proprio dormire sonni tranquilli, vista l’immancabile presenza anche in Fall Guys di chi prova a sfruttare mezzucci per migliorare le proprie performance.

Fall Guys, le modifiche in arrivo per il titolo

Il prossimo aggiornamento del gioco di Mediatonic promette l’inclusione all’interno del gioco di importanti novità. In primo luogo l’integrazione di un nuovo software che tenga a bada i cheater, ripulendo quindi le fila della community. La volontà è quella di mantenere un’ecosistema ludico il più sano possibile, a tutela di quei giocatori che cercano in Fall Guys una fonte di divertimento non tossico. Un’impresa non da poco ma che, seguendo le orme di Epic Games con il suo Fortnite, non è di certo di difficile realizzazione.

Altra novità sono le modifiche pronte a vedere la luce all’interno dei livelli preesistenti del gioco di Mediatonic. L’update in rampa di lancio promette infatti una rinfrescata agli stage già presenti, con modifiche che mirano a incrementarne la difficoltà. E i primi antipasti di ciò che attende i fan sono stati pubblicati attraverso screenshot mirati.

Il focus è stato posto sui livelli Dizzy Heights e Hit Parade, sebbene non sia da escludere che anche altri possano essere coinvolti nello stravolgimento. A essere aggiunti, in punti specifici, sono stati ostacoli oscillanti a pendolo, che hanno la volontà di rendere più dura la vita dei giocatori.

Tante le novità in arrivo nella nuova stagione del gioco, al via da qui a una manciata di settimane. Ci sarà da (continuare a) divertirsi!

