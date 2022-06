Non è un periodo semplice per chi da sempre ha sposato la causa di Fall Guys. Giocare online in questo periodo risulta particolarmente complicato, come avrete intuito attraverso l’articolo che abbiamo pubblicato sul nostro sito un paio di giorni fa sul medesimo tema. Sostanzialmente, si registrano problemi server con Epic Games, con una situazione che appare abbastanza chiara, visto che il servizio non funziona prevalentemente da una settimana a questa parte. Proviamo a fare il punto della situazione con le informazioni raccolte finora.

Fall Guys di nuovo non funziona: focus sui problemi Epic Games da quando abbiamo il titolo gratis

Per farvela breve, da questa mattina Fall Guys ancora non funziona, anche se è sufficiente collegarsi all’apposita pagina di Down Detector per rendersi conto che i problemi Epic Games siano stati abbastanza costanti nelle ultime 24 ore. Almeno tre picchi per la curva, che probabilmente coincidono con gli orari nei quali gli utenti tendono a concentrare maggiormente gli accessi alla piattaforma. Non è un caso che disservizi legati ai server stiano venendo a galla con titolo gratis da alcuni giorni a questa parte.

Insomma, aspettiamoci ancora disservizio con Fall Guys, in attesa che i tecnici di Epic Games riescano a stabilizzare una volta per tutte i server e magari a rafforzarli, visto che il cambio delle condizioni ha per forza di cose intasato ogni discorso da un po’ di tempo a questa parte. Anche voi avete notato anomalie tra ieri ed oggi? Fateci sapere come stanno andando le cose, in modo da inquadrare al meglio la situazione creatasi nel corso delle ultime ore.

Nel frattempo, continueremo a monitorare la situazione, sperando che i problemi Fall Guys possano essere superati nel più breve tempo possibile qui da noi.

