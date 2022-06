Ci sono di nuovo problemi Fall Guys in questo martedì 28 giugno per il login al titolo. Dopo i malfunzionamenti ricorrenti della scorsa settimana, si registra una nuova anomalia per tutti coloro che tentano di effettuare una sessione con il game disponibile sia su Epic Games Store che su Nintendo Switch, Xbox, PS5 e anche PS4.

Che tipologia di problemi Fall Guys possiamo commentare oggi 28 giugno? I tentativi di login, anche se ripetuti, non vanno per nulla in porto in questa giornata di inizio estate. L’anomalia più vistosa è che ogni gamer, in procinto di iniziare una sessione di gioco, visualizza una notifica di errore. Quest’ultima segnala l’assenza di connessione di rete. Eppure, in molti casi i giocatori assicurano di poter navigare su qualsiasi sito o di riuscire a connettersi a qualsiasi servizio online, senza alcun problema. Dunque l’anomalia riguarda di certo solo il titolo e non il collegamento alla rete personale.

Il sito Downdetector offre una panoramica esatta dei problemi Fall Guys in questa giornata, con la quantificazione precisa degli alert di utenti colpiti dal down. Al momento di questa pubblicazione, sono circa un centinaio le testimonianze di disservizi con il titolo abbastanza diffuso. Peccato solo che, nel frattempo, dal team di sviluppo e supporto del gioco non siano giunte comunicazioni volte a spiegare il perché dei problemi ricorrenti in questa giornata. Per questo motivo non è possibile ipotizzare quanto tempo possa essere necessario per un ritorno alla normalità del servizio appunto. Ogni eventuale aggiornamento sulla spinosa questione odierna non mancherà di essere comunicato su questo primo approfondimento, non appena disponibile.

Aggiornamento 13:00 – Le anomalie comparse subito dopo le ore 12 stanno lentamente rientrando. Permangono ancora errori di accesso al gioco nel momento del login ma i tentativi di autenticazione andati a buon fine stanno aumentano gradualmente.

