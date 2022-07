Oggi 14 luglio non funziona Fall Guys in una buona parte delle sue funzioni e per un numero non certo esiguo di giocatori. Il titolo disponibile su Epic Games Store, Nintendo Switch, Xbox, PS5 e anche PS4 mostra qualche bug di troppo nella mattinata di questo giovedì di metà mese. Cerchiamo di capire quali siano le principali anomalie, in riferimento anche a delle nuove sfide in game in partenza proprio in queste ore, denominate Giochi degli Idoli.

Le prime difficoltà più vistose riguardano la fase di login in questo momento. Ancora, non funziona Fall Guys per il corretto svolgimento di sessioni online e ancora nel matchmaking. Insomma, apprendiamo che l’esperienza dei giocatori è ora fortemente limitata e non può dirsi di certo l’ideale.

Possiamo individuare una causa scatenante per la quale non funziona Fall Guys proprio oggi 14 luglio? Da questo giovedì di metà mese sono state annunciate delle nuove sfide molto difficili e completamente nuove. Queste sono state chiamate Giochi degli Idoli e sarebbero dovute partire proprio in queste ore ma per ora non sono accessibili ai più. Possiamo ipotizzare dunque che l’aggiornamento necessario per le novità abbia scatenato qualche bug di troppo, facendo nascere errori ed essendo magari la principale causa dei rallentamenti.

Per il momento il team di Fall Guys non ha riportato feedback in merito ai problemi attuali. Grazie al servizio Downdetector tuttavia, riusciamo ad avere un’idea esatta del disservizio, almeno nei termini del numero di giocatori coinvolti dai problemi. In particolare, al momento di questa pubblicazione, ritroviamo un centinaio di persone colpite dai bug e che dunque stanno sperimentando una o tutte le anomalie riportate in questo approfondimento. La situazione è in continuo divenire; difficile stabilire se si potrà beneficiare di un ritorno alla normalità in breve tempo ma non mancheranno aggiornamenti, se disponibili.

