Solo qualche mese fa, in piena pandemia, si è conclusa la scorsa edizione del Grande Fratello Vip 2020 e oggi, 14 settembre, la casa più spiata d’Italia aprirà la sua porta rossa per far entrare i primi vip in gioco. Proprio come lo scorso anno, anche in questo, si è deciso di dividere il cast in due e far entrare qualcuno in casa già oggi, durante la prima puntata, e il resto venerdì, salvo complicazioni.

Proprio nei giorni scorsi si è parlato della possibilità di uno slittamento di una settimana per via di un caso positivo di Coronavirus tra gli addetti ai lavori ma, a quanto pare, così non è stato e Alfonso Signorini si è detto pronto a tagliare il nastro di partenza e dare il via a questa nuova edizione.

Ad entrare nella casa già questa sera saranno Elisabetta Gregoraci, il cantante Fausto Leali, il calciatore Enock Barwuah (fratello di Mario Balotelli), la modella Dayane Mello, l’influencer Tommaso Zorzi, la contessa Patrizia De Blanck, gli attori Adua Del Vesco e Massimiliano Morra (ex fidanzati nella vita reale), l’ex showgirl Flavia Vento, la ballerina Matilde Brandi, l’ex tronista Andrea Zelletta e l’ex velino Pierpaolo Pretelli. Rimandato l’ingresso per Paolo Brosio, tra gli altri, ma anche per Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda che prenderanno parte al reality come unico concorrente.

Per loro dovremo attendere venerdì sera ma, intanto, toccherà ad Alfonso Signorini fare gli onori di casa anche se, come ha ribadito, non entrerà e uscirà dalla casa fino a quando saremo in piena emergenza sanitaria per evitare contatti e diffusioni della malattia. Al suo fianco ci saranno il confermatissimo Pupo e la sua pupilla della scorsa edizione, Antonella Elia.

In molti avevano notato il suo comportamento protettivo nei mesi scorsi e adesso hanno trovato conferma delle loro teorie proprio quando il nome della showgirl è stato confermato al suo fianco. Per lei sarà l’ennesima occasione per una rinascita artistica oppure no? Gli occhi di tutti saranno puntati su di lei ma anche sui vip che porteranno in casa non solo la loro figura ma anche i vari parenti vip tra legami da risolvere e questioni rimaste in sospeso che regaleranno alla trasmissione il giusto grado di trash e gossip, ne siamo certi.