L’era di Supernatural è finita. Dopo quindici anni di onorato servizio, la serie cult di The CW, una delle più longeve della rete, chiude i battenti lasciando senza fiato milioni di fan in tutto il mondo. La sovrannaturale storia dei fratelli Winchester si chiuderà con gli ultimi episodi in onda il mese prossimo negli Usa e le cui riprese sono terminate proprio ieri.

Il momento dell’addio è slittato solo a causa del Covid-19 visto che il finale di Supernatural era in programmazione già lo scorso maggio così come la fine dei lavori ma tutto è cambiato in corsa e Jensen Ackles e Jared Padalecki sono tornati a Vancouver, dalla loro famiglia televisiva, per chiudere al meglio la loro storia insieme.

Un addio? Non lo sappiamo ancora visto che gli stessi protagonisti hanno già confermato di aver riposto in un cassetto Supernatural e i loro personaggi ma di essere pronti, tra qualche anno, a tornare in pista se si parlasse di un film, un revival o progetti simili, e questo rincuora milioni di fan in tutto il mondo, gli stessi che non hanno potuto dire addio come si deve alla serie per l’impossibilità di programmare feste, convention o incontri con i protagonisti per le restrizioni in corso.

A salutare tutti, in lacrime e con dei messaggi commoventi sui social tra video e tweet, ci hanno pensato proprio Jensen Ackles e Jared Padalecki ma anche il resto del cast e la crew che ha lavorato alla serie in questi anni con amore e dedizione. Proprio nelle ultime ore, nel giorno della fine della produzione della serie, il creatore Eric Kripke ha dato il via ad un addio social che ha mobilitato tutti a cominciare da Jared Padalecki che su Instagram ha scritto: “Bene, ecco … lo scrivo mentre mi dirigo verso il mio ultimo giorno di #Supernatural. Il mio ultimo giorno con #SamWinchester. Ovviamente, la mia testa gira e le mie emozioni sono stratosferiche, ma c’è ancora un po’ di tempo sul cronometro. Grazie a tutti per l’incredibile quantità di amore e supporto che ci avete dato. Sicuramente si è fatto sentire”.

A lui si è unito il collega/amico/fratello Jensen Ackles che su Instagram, dopo aver postato una serie di video dal set in distruzione, ha rivolto un saluto alla sua famiglia televisiva e ai suoi fan omaggiando il “giorno che gli ha cambiato la vita”, quello dell’arrivo sul set di Supernatural.

Lo stesso ha fatto Misha Collins, la guest star che è diventata poi parte integrante della famiglia di Supernatural ottenendo un ruolo ricorrente e diventando il terzo membro di un trio fantastico in questi anni. L’attore ha scritto su Instagram: “Hai cambiato la mia vita in tanti modi e hai cambiato il mondo in meglio. Continuate a combattere”.

Adesso i fan dovranno attendere la messa in onda prevista ad ottobre, negli Usa, e poi dovranno fare il lungo conto alla rovescia in attesa di vedere il finale anche in Italia dove la programmazione è ferma da un po’.