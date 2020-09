Arrivano indicazioni in questi minuti a proposito della presenza di problemi Teamviewer che per forza di cose dobbiamo analizzare con grande attenzione oggi 10 settembre. A dirla tutta, non venivano a galla anomalie come quelle di questo giovedì da circa sei mesi, come si potrà notare dal nostro ultimo articolo a tema. Tuttavia, è chiaro che il malfunzionamento stia creando dei disagi per coloro che soprattutto in smartworking si appoggino a tale sistema per coordinarsi al meglio durante il lavoro.

Ritornano i problemi Teamviewer: la piattaforma non funziona

Premetto che al momento non ci sono numeri tali da parlare di down, a proposito dei problemi Teamviewer. Dalle 10 circa, la piattaforma non funziona per molti iscritti, ma scavando sui social e più in generale in rete non riesco ancora a determinare quale sia la variabile in grado di determinare una situazione del genere per qualcuno, mentre per altri continua a funzionare normalmente. Vedremo se la situazione rientrerà nel giro di pochi minuti o meno.

Come sempre, potete monitorare l’andamento dei problemi Teamviewer attraverso Down Detector. Come sempre avviene in queste circostanze, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte dello staff sul disservizio di questa mattina, faccio appello ai nostri lettori che utilizzano il servizio per capirci qualcosa di più. Anche a voi non funziona la piattaforma? Riscontrate anomalie in fase di login? Scriveteci pure, sfruttando l’area commenti qui di seguito.