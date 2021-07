Decisamente non funziona Teamviewer a dovere in questo giovedì 1 luglio. Il software di condivisione del desktop da remoto sta mettendo in mostra più di qualche anomalia nella mattinata odierna: decisamente un problema per i professionisti che utilizzano molto lo strumento per lavorare a distanza dall’ufficio o comunque per condividere progetti e anche sessioni formative.

Il portale Downdetctor segnala le difficoltà del momento per l’intero servizio. Per essere più precisi è da dopo le 12 di questa mattinata che Teamviewer non funziona per chi lo utilizza dal proprio computer, dopo aver cominciato a manifestare appunto diverse anomalie che non consentono la condivisione dello schermo, neppure dopo numerosi tentativi. Passate le ore 13, si registrano decine e decine di segnalazioni di utenti bloccati dopo gli errori.

Almeno al momento di questa pubblicazione, non sono note le esatte cause per le quali non funziona Teamviewer: la stessa società che gestisce il servizio, attraverso i suoi canali ufficiali, non ha reso noti neanche i tempi di ritorno alla normalità per lo strumento utilissimo in ambiente business. La situazione continuerà ad essere monitorata in questa pagina, sperando in un ritorno alla normalità in tempi brevi o comunque in qualche nota ufficiale che spieghi quanto sta accadendo in questo primo giorno del mese.

Aggiornamento 13:50 – Purtroppo continua a non funzionare Teamviewer in questo momento. Provando a visitare la homepage del servizio sul web, si visualizza addirittura un errore di caricamento per pagina non raggiungibile (più precisamente questo è etichettato con il codice DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN). Come naturale conseguenza, anche la pagina ufficiale del sito con lo status del servizio non viene caricata, Forse le anomalie sono più gravi quanto ipotizzato in un primo momento. Restano assenti feedback attuali relativi alle difficoltà in corso. L’ultimo riscontro risale a poche ore fa in cui si parla di anomalie che hanno a che fare proprio con i DNS.