La mattinata di questo martedì 3 agosto si contraddistingue per il fatto che Teamviewer non funziona per numerosi utenti, con seri problemi nell’utilizzo del servizio come di consuetudine. Stiamo parlando delle principali funzioni dello strumento, dunque della possibilità di condividere il desktop da remoto. Il servizio è molto utilizzato in ambienti di lavoro, soprattutto in questo periodo ancora contrassegnato dalla pandemia Covid-19 e dunaue dallo smart working.

Le anomalie odierne sono tanto più serie per il nutrito pubblico di utilizzatori del servizio, in particolar modo lavoratori che si interfacciano tra di loro in queste prime ore lavorative della giornata. Teamviewer non funziona non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, come documentato anche attraverso la piattaforma Downdetector che conta, al momento di questa pubblicazione centinaia di segnalazioni di problemi.

Le testimonianze di chi lamenta come Teamviewer non funzioni non possono di certo essere passare inosservate. In particolar modo, sotto l’hashtag #Teamviewerdown su Twitter si stanno raccogliendo le segnalazioni di tutte le anomalie in corso che impediscono il lavoro condiviso a distanza, magari da casa invece che in ufficio. Da parte dei canali ufficiali del servizio, per il momento, non sono giunti particolari feedback sulle difficoltà riscontrate.

Aggiornamento 10:55– I problemi del servizio sono progressivamente rientrati in questa mattinata. Ora Teamviewer funziona finalmente per tutti gli utenti (soprattutto business) che hanno bisogno delle sue funzioni. Si sarà dunque trattato di qualche anomalia temporanea a cui i tecnici del servizio sono riusciti a dare repentina soluzione, senza arrecare particolari problemi agli user italiani ma anche quelli di tutto il mondo.

Si registra solo qualche piccolo disservizio per un numero estremamente ristretto di utenti. Il consiglio più opportuno in questi casi è il seguente: riavviare del tutto il programma e magari effettuare anche un nuovo login all’occorrenza. Tutto dovrebbe dunque rientrare nella norma.