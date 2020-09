Arriva Elementary 6 su Rai4, per la prima volta in onda sul canale 21 del digitale terrestre. Dal 10 settembre, ogni giovedì Sherlock Holmes e Joan Watson tornano a intrattenere il pubblico con la sesta stagione.

Elementary, fortunata serie targata CBS, rielabora il personaggio letterario creato da Sir Arthur Conan Doyle. Jonny Lee Miller interpreta il famoso detective, qui un ex consulente di Scotland Yard che si è trasferito a New York dopo un lungo periodo di disintossicazione da alcool e droghe. Ad affiancarlo, la sua terapista di riabilitazione Joan Watson, che ha il volto di Lucy Liu.



Nel finale della quinta stagione, Sherlock si sottopone a degli esami medici, seriamente spaventato delle capacità fuori dal comune del suo cervello. In questa stagione è ancora lì, circondato dai dottori, per capire da che cosa derivino i suoi disturbi mentali. Il quadro clinico è chiaro: si tratta di sindrome post-commozionale, dalla quale potrebbe anche non guarire. Elementary 6 su Rai4 parte proprio da qui, e proseguirà ogni giovedì con ben tre episodi, fino al finale di stagione (in totale ci sono 21 episodi).



Nel cast di Elementary 6, oltre a Jonny Lee Miller e Lucy Liu, ritroviamo anche Aidan Quinn nei panni del Capitano Thomas Gregson e Jon Michael Hill che interpreta il Detective Marcus Bell. New entry, Desmond Harrington nei panni di Michael, prezioso amico di Sherlock.

Si parte con l’episodio 6×01 dal titolo La diagnosi. Mentre Holmes riceve la sua diagnosi medica che minaccia sia la sua carriera che la sua sobrietà, incontra Michael, un uomo che deve un favore a Sherlock per averlo aiutato a sconfiggere la sua dipendenza. Inoltre, Holmes e Watson sono assunti da un’ex party girl per trovare il suo partner scomparso in un sex tape messo online.

A seguire, l’episodio 6×02 intitolato Fulmine a ciel sereno. Watson e la sua sorellastra, Lin, hanno reazioni contrastanti quando muore il loro padre biologico. Inoltre, Holmes e Watson si trovano a caccia di un carico di plutonio rubato che temono venga utilizzato per fabbricare una bomba sporca che un ispettore del Dipartimento dell’Energia è stato ucciso con un fulmine.

La serata si conclude con l’episodio 6×03 dal titolo Rievocazione storica. Holmes e Watson entrano nel mondo delle reliquie quando indagano su un caso in cui la vittima è stata uccisa durante una rievocazione storica della Guerra d’indipendenza. Inoltre, mentre Holmes è frustrato per il suo lento ricovero, trova conforto nella sua crescente amicizia con Michael.

L’appuntamento con Elementary 6 su Rai4 è a partire dalle 21:20.