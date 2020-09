Power Hits Estate andrà in scena stasera, mercoledì 9 settembre, in diretta dall’Arena di Verona in contemporanea su TV8 e su Sky Uno a partire dalle ore 20.35.

Tantissimi gli artisti sul palco dell’evento organizzato da RTL 102.5. Presenteranno i rispettivi nuovi singoli, in radio questa estate e verrà decretata la hit migliore della stagione. In collegamento da Los Angeles ci sarà Tiziano Ferro, che probabilmente si cimenterà in Rimmel, la cover di De Gregori che anticipa il suo album di tributi atteso a novembre.

All’Arena di Verona ci saranno Andrea Bocelli e Biagio Antonacci, Gianna Nannini e Zucchero ma anche Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Annalisa e Baby K.

L’elenco degli ospiti continua con Diodato ed Elettra Lamborghini – presto sposa – Elisa, Elodie e Fabio Rovazzi. All’Arena di Verona Gaia a Gianluca Grignani, Ghali e Giusy Ferreri, Fred De Palma e Francesco Gabbani. Ci saranno poi: Mahmood, i Boomdabash, Rocco Hunt, Raf, i Pinguini Tattici Nucleari, Nek, The Kolors, Irama, Tommaso Paradiso e molti altri ancora.

Grande protagonista sarà la musica italiana attualmente in rotazione radiofonica e quella che ci ha fatto ballare negli scorsi mesi estivi.

La serata di Power Hits Estate verrà presentata da Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari e Matteo Campese con la straordinaria partecipazione di Mara Maionchi e sarà trasmessa in diretta su RTL 102.5 (canale 36 del DTT e 736 di Sky).

All’Arena di Verona non è previsto il pubblico: sarà completamente vuota.

Gli ospiti di Power Hits Estate: