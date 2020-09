Cosa bolle in pentola per Robert Smith e i Gorillaz? Non soltanto la provenienza geografica e nemmeno una certa predisposizione al crepuscolarmismo universale: il frontman dei Cure e la band di Damon Albarn hanno unito le forze ed è nata Strange Timez, nuova perla del rosario Song Machine che i Gorillaz, con questo nuovo episodio, portano al capitolo 6.

Sì, perché la band parallela di Damon Albarn dei Blur con la serie Song Machine sta festeggiando i primi 20 anni di carriera e si sta avvalendo della collaborazione di tanti artisti, tra i quali non è mancato Peter Hook (ex Joy Division e New Order), giusto per tirare in ballo altri grandi nomi dell’ondata dark wave britannica.

La novità è arrivata nelle ultime ore: la collaborazione tra Robert Smith e i Gorillaz è apparsa come preview sul profilo dei 4 personaggi di Clint Eastwood con il volto del frontman dei Cure impresso su un monolite. Poche ore più tardi lo stesso Smith ha lanciato un’anteprima del brano e del video sui suoi profili social.

Il risultato è un brano squisitamente elettropop che non tralascia affatto la spinta romantica di Robert Smith né la sua attitudine al lamento gentile, ma soprattutto si bea del tipico sound minimale e ossessivo dei Gorillaz. Nel video vediamo un viaggio nello spazio che affonda le radici in Stanley Kubrick ma anche nella claustrofobia di Close To Me dei Cure.

Nel frattempo si attende il nuovo album dei Three Imaginary Boys o meglio, il primo di una serie di tre dischi di inediti dei Cure che lo stesso frontman aveva annunciato come opere di assoluta crudeltà e tristezza, corroborato dalle dichiarazioni di Roger O’Donnell: “Sarà un album fantastico”.

Nel video della collaborazione tra Robert Smith e i Gorillaz c’è anche un messaggio per il pianeta: “Be the change”, “Sii il cambiamento”.

[Chorus: Robert Smith]

Spinnin’ around the world at night

Spin around, black and white

Spinnin’ around until the Sun goes up

Strange times, to see the light

[Verse 1]

I think I’m fallin’ onto silk thread, my head is spinnin’

Suspended in a twillight void that keeps on givin’

And loopin’ down this in the largest ring

Far away I can hear the sounds, some one out there singin’

Fleedin’ through the forest, tryna get home to parents

With presidents imagine on disconnected youth

What have you been dreamin’ off?

No half play, no divin’

Cuttin’ glass with scissors, while the great leaders declinin’

In golden hallways where we spin

And faithfull will be silent

[Interlude]

Is this thing enough?

At the same time, spin

[Chorus: Robert Smith]

Spinnin’ around the world at night

Spin in and out of sight

Spinnin’ around until the Sun goes up

Strange times, to turn it time on

Spinnin’ around the world at night

Spin around, black and white

Spinnin’ around until the Sun goes up

Strange times, to see the light



[Verse 2]

My oh, oh world

I’m pretty in the granny, Peter think I might be skinny

Here we go on

No half play, I’m divin’

Cuttin’ glass with scissors, while the great leaders

[Chorus: Robert Smith]

Spinnin’ around until the Sun goes up

Strange times, to turn it time on

Spinnin’ around the world at night

Spin around, black and white

Spinnin’ around until the Sun goes up

Strange times, to see the light

[Outro]

Strange time to be alive

Strange time to be alive