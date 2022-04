Parlare dei più grandi successi dei Cure significa raccontare una delle parti più importanti della storia del post-punk, costellata di nomi eccellenti e canzoni-manifesto della grande disillusione della cultura underground degli ultimi ’70 e i primi ’80. Loro, insieme ai Bauhaus, ai Joy Division, ai primi Depeche Mode e a tante altre band hanno saputo creare un nuovo costume che ancora oggi fa scuola tra le anime più tenebrose e decadentiste, e non si può negare.

Boys Don’t Cry (1979)

“Ma continuo a ridere, nascondendo le lacrime perché i ragazzi non piangono”, con questa frase Robert Smith racconta le fragilità di tutti, talvolta nascoste in un vano tentativo di non farsi notare. Basterebbe questo per descrivere la monumentale Boys Don’t Cry, una delle canzoni più iconiche del post-punk.

A Forest (1980)

A Forest è il singolo che meglio rappresenta la fase più dark dei Cure, un trip sonoro e tombale scandito dal giro di basso di Simon Gallup e il riff iniziale di Robert Smith.

Lullaby (1989)

Che Lullaby faccia rima con capolavoro è risaputo. Una nenia mortale impreziosita da archi ipnotici e un racconto dark di Robert Smith. Secondo alcuni il testo sarebbe una metafora sulla dipendenza dalle droghe, ma Robert Smith ha spiegato che le parole sono ispirati dai suoi incubi peggiori.

Lovesong (1989)

Mettete insieme un amore e l’animo tormentato di Robert Smith: ecco Lovesong, il regalo di nozze del frontman per la moglie Mary Poole che strizza l’occhio al pop più radiofonico ma con i piedi ben ancorati al terreno fangoso del dark. Il risultato è un singolo malinconico nel mood ma pieno di passione nei fatti.

Friday I’m In Love (1992)

Chi non conosce Friday I’m In Love mente, e questo è sufficiente per collocarla tra i più grandi successi dei Cure.