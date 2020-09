Ha deciso di non mollare il segmento degli smartphone pieghevoli il colosso di Seul, che sta facendo davvero bene con il suo nuovo Samsung Galaxy Z Fold 2 in termini di vendite rispetto al modello precedente, segno che qualcosa nella progettazione ha funzionato di più. Il mercato interno sta dando ragione al produttore asiatico: stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, le vendite iniziali del Samsung Galaxy Z Fold 2, almeno localmente, corrisponde al triplo rispetto alle consegne del primo periodo relative al Galaxy Fold, per un totale di circa 10 mila pezzi venduti attraverso le reti dei tre principali operatori nazionali (KT, SK Telecom e LG Uplus) e dei negozi indipendenti.

Bisogna anche tenere presente che è dei primi approvvioginamenti che si parla, e che il numero delle vendite del Samsung Galaxy Z Fold 2 potrebbe presto salire, in base alla risposta che garantirà il pubblico. Il colosso di Seul potrebbe arrivare a produrre un numero compreso tra i 700 mila e le 800 mila pezzi entro la fine dell’anno, di cui 500 mila distribuite globalmente sempre entro la fine del 2020 (queste le previsioni di Counterpoint Research).

Si tratta di indicazioni che la dicono lunga sulla bontà del progetto, che dovrebbe continuare a crescere nel corso degli anni a dispetto dell’esordio non affatto dei migliori (ci si riferisce ai tanti problemi che si è ritrovato ad affrontare il Galaxy Fold di prima generazione). Nel nostro Paese il Samsung Galaxy Z Fold 2, dopo il sold-out delle prime scorte, risulta di nuovo disponibile al prezzo di 2049 euro, con spedizioni a partire dal 25 settembre. Siete tra quelli che hanno perso la testa per il nuovo smartphone pieghevole del colosso di Seul, oppure vi asterrete ancora in attesa di prezzi più ragionevoli (semmai dovessero essercene nel concreto)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.