David Harbour di Stranger Things ora è un uomo sposato: l’interprete di Hopper è convolato a nozze con la cantante inglese Lily Allen, che frequenta dallo scorso anno. Ed è stata proprio la sposa ad annunciare per prima il lieto evento con una serie di foto su Instagram, condividendo alcuni simpatici scatti della cerimonia che si è svolta a Las Vegas.

In alcune foto apparse sul profilo della popstar e poi su quello di David Harbour, la coppia felice è ritratta sorridente accanto a un imitatore di Elvis che ha fatto da officiante della cerimonia, come da tradizione in quel di Las Vegas.

In un altro scatto, Lily Allen appare raggiante insieme al neo-marito David Harbour per strada: la cantante di F**k You ha scelto di indossare un abito bianco in stile anni ’50 dalle linee essenziali, con bottoni neri e un lungo velo.

A fare da damigelle alle nozze, le due figlie della cantante, Ethel Mary e Marnie Rose, nate rispettivamente nel 2011 e nel 2013 dal primo matrimonio della Allen, quello con l’artigiano Sam Cooper, terminato nel 2015.

In una foto che ritrae i neosposi col bizzarro officiante travestito da Presley, David Harbour ha raccontato le nozze come una fiaba condita da un pizzico di ironia.

In un matrimonio officiato dal re in persona, la principessa del popolo ha sposato il suo devoto, di umili origini, ma gentile titolare della carta di credito in una bellissima cerimonia illuminata dal cielo cinereo per gentile concessione di uno stato in fiamme a miglia di distanza nel mezzo di una pandemia globale. I rinfreschi sono stati serviti in un piccolo ricevimento successivo.

Il rinfresco a cui accenna David Harbour è costituito da hamburger e patatine da In-N-Out Burger, nota catena di fast-food americana. Nozze insolite ma assolutamente legali per la coppia di star inglesi, che probabilmente ufficializzeranno il legame anche con una cerimonia nel Regno Unito.

I due sono stati fotografati insieme per la prima volta in pubblico nell’ottobre dello scorso anno e hanno confermato la loro relazione poco dopo, con degli scatti realizzati a Disneyworld. Da allora non si sono più lasciati, fino alla decisione di convolare a nozze dopo appena un anno di relazione.