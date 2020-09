Finalmente è tempo di ricominciare a girare le serie crime di CBS: dalla seguitissima NCIS al suo spin-off NCIS: Los Angeles (già in produzione dal 3 settembre), passando per Blue Bloods, Bull e SEAL Team, stanno riaprendo a poco a poco tutti i set rimasti fermi a causa del lockdown.

La seconda settimana di settembre è quella che vede la ripresa definitiva delle produzioni di CBS Studios interrotte a causa della pandemia da Coronavirus: quasi tutte le serie targate CBS hanno ricevuto il via libera per tornare a girare nel rispetto delle norme anticontagio.

Ad inaugurare la lista delle serie che ripartono in vista di un’anomala stagione televisiva c’è stata NCIS: Los Angeles, che per prima ha riunito il suo cast sul set: la star della serie Daniela Ruah (che interpreta l’agente speciale Kensi Blye) ha condiviso qualche dettaglio del primo giorno di riprese su Instagram.

È ufficialmente il primo giorno di NCIS: Los Angeles. Sono molto felice di essere ‘a casa’. Qui tutti indossano mascherine e disinfettano ogni cosa, si lavano le mani, sono molto, molto accorti e si sottopongono a test, quindi speriamo di ripartire e continuare in modo sano e sicuro.

Ma a settembre ripartono un po’ tutte le produzioni dei crime di CBS: Blue Bloods si appresta a riprendere le riprese della stagione 11 (e chissà come saranno girate le famose cene di famiglia in casa Reagan nell’era del distanziamento), mentre SEAL Team inizierà a girare la sua quarta stagione.

Il 9 settembre è il giorno del ritorno sul set per NCIS 18: lo storico procedural di CBS, ad oggi ancora il titolo più visto della rete, batte il primo ciak di una stagione speciale, che conterrà il 400° episodio della sua lunga storia. L’altro spin-off della serie, NCIS: New Orleans, riapre i battenti il 21 settembre per la realizzazione della sua settima stagione.

Ripartono anche le riprese di Blood and Treasure, per terminare la sua seconda stagione che era in fase di produzione quando è intervenuto il lockdown lo scorso marzo. A breve inizierà anche la realizzazione della seconda stagione della serie drammatica della CBS Evil, il thriller psicologico creato da Michelle e Robert King.

Inizieranno tra poche settimane anche le riprese delle nuove stagioni di Magnum PI e Bull, col ciak d’inizio rispettivamente previsto il 14 e 25 settembre.

Tutte le serie CBS, che saranno girate seguendo i protocolli di prevenzione del contagio da COVID-19, non potranno andare in onda a settembre: la rete ha infatti annunciato che a causa dei ritardi nelle riprese – in genere previste già durante l’estate – le serie sceneggiate inizieranno ad essere trasmesse solo in autunno inoltrato, a novembre. Di conseguenza, ritarderà anche la loro messa in onda in Italia, prevista non prima della seconda metà del 2021.