Slittano NCIS 18, gli spin-off Los Angeles e New Orleans e Bull 5: la nuova programmazione autunnale di CBS

Nell’anno segnato dalla pandemia da Coronavirus, come ampiamente prevedibile, la programmazione di NCIS 18 così come degli spin-off NCIS: Los Angeles 12 e NCIS: New Orleans 7 subiranno uno slittamento rispetto al palinsesto tradizionale.

CBS ha annunciato la partenza della stagione autunnale all’insegna di alcuni titoli originali che sostituiranno momentaneamente tutte quelle serie tv che non è stato possibile girare negli ultimi mesi, visto il gran numero di contagi che ha paralizzato gli Stati Uniti. Tra le serie attese a settembre ma destinate a non andare in onda prima dell’autunno inoltrato c’è NCIS 18, che aveva già subito gli effetti dell’emergenza sanitaria concludendosi col 20° dei 24 episodi previsti per la diciassettesima stagione (che avrebbe incluso l’episodio numero 400 per la serie).

Ora NCIS 18 è in procinto di essere girata, ma inevitabilmente il ritardo nella produzione implica che la sua messa in onda slitti a novembre 2020: stessa sorte anche per gli spi-off NCIS: Los Angeles 12 e NCIS: New Orleans 7.

La direttrice di CBS Entertainment Kelly Kahl ha spiegato in un comunicato che questa stagione insolita vedrà alcuni ritardi nella tradizionale programmazione della rete, ma che l’impegno di CBS è riportare in onda le sue storiche produzioni seriali appena possibile.

Questa non è certo una tradizionale stagione autunnale, ma siamo preparati con una forte lista di contenuti originali mentre le nostre serie sceneggiate entreranno in produzione. Inizieremo a lanciare le nostre serie autunnali annunciata in precedenza non appena saranno disponibili a novembre.

Nell’attesa di ripristinare la programmazione solita, a settembre e ottobre CBS proporrà al pubblico americano, tra gli altri titoli, Star Trek: Discovery, One Day at Time, The Amazing Race e Manhunt: Deadly Games.

Insieme a NCIS 18 e gli spin-off del franchise, slittano a novembre anche le nuove stagioni di Blue Bloods, Bull (in onda nel martedì della rete insieme a NCIS), The Equalizer, FBI e il suo spin-off FBI: Most Wanted, MacGyver, Magnum PI, The Neighbourhood, SEAL Team, SWAT, Young Sheldon e gli altri titoli che erano attesi all’inizio della stagione autunnale.

Intanto in Italia nella programmazione autunnale di Rai2 i crime di CBS tornano in prima visione tv con le ultime stagioni trasmesse nel palinsesto 2019-2020 negli Stati Uniti. Per le nuove attualmente in produzione, bisognerà attendere il prossimo anno.