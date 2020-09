Sono un bel po’ gli utenti che aspettano la presentazione del OnePlus 8T, di cui avevamo dato per scontato esistesse anche una versione Pro, ma magari non sarà così. Come riportato da ‘phonearena.com‘, faremmo meglio a parlare di un singolo dispositivo piuttosto che di un’intera line-up, visto che potrebbe essere intenzione del produttore cinese lanciare solo il OnePlus 8T, lasciando incompiuto il modello Pro.

Probabile l’azienda, se le indiscrezioni venissero confermate, con questa mossa voglia continuare a dare lustro al OnePlus 8, puntando sul OnePlus 8 Pro come modello top di gamma (si parla di vendite che non hanno rispettato in pieno le aspettative da parte della serie, costringendo il produttore cinese ad un cambio di rotta improvvisa). Verrà portato avanti il discorso legato ai dispositivi di fascia media, tra cui il OnePlus Nord presentato poche settimane fa, la linea dei OnePlus Billie, di cui si parla ormai da qualche tempo ed il famigerato OnePlus Clover, quest’ultimo facente parte della fascia bassa del mercato (ve ne abbiamo parlato più nel dettaglio in questo articolo dedicato).

Per quanto riguarda il OnePlus 8T, il device dovrebbe montare uno schermo OLED da 6.55 pollici con frequenza di refresh rate a 120Hz, il processore Snapdragon 865+, 8GB di RAM, 128GB di memoria interna ed una fotocamera posteriore quadrupla (con un sensore principale da 48MP, un ultra-grandangolare da 16MP, un sensore macro da 5MP ed uno relativo ai dati di profondità da 2MP). In ogni caso, a prescindere che venga o meno presentato anche il OnePlus 8T Pro, il terminale dovrebbe compiere il proprio debutto tra settembre ed ottobre. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: proveremo a rispondervi il prima possibile. Voi che idea vi siete fatti in merito?